FMF presenta iniciativa para detectar talento tras llamado de gobierno de México

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los clubes de la Liga MX pondrán en marcha una estrategia nacional para convertir a los equipos profesionales en un semillero de talento que permita detectar, formar y desarrollar a futuras generaciones de futbolistas en todo el país, como parte del legado social que busca dejar la Copa del Mundo de 2026.

Durante la conferencia matutina de este lunes 8 de junio, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el comisionado de la FMF, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, anunció que los 18 clubes de Primera División fortalecerán sus estructuras de formación y ampliarán sus academias para garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan una ruta de desarrollo desde edades tempranas hasta el alto rendimiento.

La iniciativa surge a partir de un llamado realizado por la mandataria federal para que todos los clubes profesionales cuenten con escuelas de fútbol destinadas a la niñez, con el objetivo de ampliar la base de talento nacional y brindar oportunidades deportivas en todo el territorio.

Ruta de formación desde los seis años

El dirigente explicó que la estrategia contempla un modelo integral que acompañará a los futbolistas desde los cinco o seis años de edad hasta su posible incorporación a la Selección Nacional.

Dicho esquema comenzará con el fútbol escolar y competencias federales, continuará con procesos de detección de talento y culminará en las academias de los clubes profesionales y las distintas categorías de las selecciones nacionales.

Además, estará respaldado por la Academia Certificada de la FMF y el Sistema Nacional de Formación, mecanismos con los que se busca homologar estándares de calidad en todo el país.

Como parte de este esfuerzo, Arriola destacó el crecimiento de la Copa Escolar, desarrollada en alianza con FIFA, la Secretaría de Educación Pública y Conade.

Indicó que para 2026 el programa pasará de 6,000 a más de 28,000 escuelas participantes, mientras que el número de estudiantes involucrados crecerá de 120,000 a más de 1 millón.

Asimismo, informó que la competencia contará con cobertura en las 32 entidades federativas y el apoyo de más de 2,000 entrenadores y entrenadoras certificados por la FMF.

Más academias y becas

La Federación informó que actualmente existen más de 2,000 academias vinculadas al sistema de formación, las cuales atienden a cerca de 168,000 niñas y niños.

A esta estructura se suman 290 clubes de Liga Premier y Tercera División Profesional distribuidos en los 32 estados del país, donde se forman casi 16,000 jugadores, incluidos alrededor de 2,000 mujeres.

Los clubes también impulsarán esquemas de becas deportivas y académicas para que los jóvenes continúen sus estudios mientras desarrollan su carrera futbolística.

Por su parte, el director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, aseguró que la coordinación entre la federación, los clubes y el gobierno permitirá ampliar las oportunidades para que jóvenes de comunidades alejadas puedan acceder a procesos de formación deportiva y eventualmente integrarse a equipos profesionales o a la Selección Mexicana.

Sheinbaum Pardo celebró la respuesta de los propietarios de los clubes de la Liga MX a la convocatoria realizada por su gobierno y confió en que la estrategia contribuya a crear las futuras fuerzas básicas del fútbol nacional.