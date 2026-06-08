El Comce anuncia que Nuevo León será sede del 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) anunció que la ciudad de Monterrey, Nuevo León, será sede del 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano del 27 al 29 de octubre de 2026.

El evento reúne a líderes empresariales, autoridades y especialistas para analizar lo más relevante del comercio internacional y la integración productiva de México en la economía global. Esta vez, su lema será “Hecho en México: calidad y visión global”.

Surgido en 1999 de la fusión del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX), el Comce forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y actúa como la voz empresarial mexicana en temas de comercio exterior, inversión y transferencia de tecnología.

Además, de esos tres rubros, entre sus principales objetivos destacan representar al sector privado en negociaciones y políticas comerciales y apoyar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas

“El Congreso se llevará a cabo en uno de los centros industriales y logísticos más relevantes del país. La región noreste ha consolidado su papel como motor del comercio exterior mexicano gracias a su infraestructura, su base manufacturera y su cercanía estratégica que, en conjunto, han impulsado el incremento en la exportación de productos mexicanos hacia América del Norte”, dijo Sergio E. Contreras, presidente ejecutivo del Comce, en un comunicado de prensa.

El noreste concentra 41% del total de las exportaciones del país, con un valor de 273,319 millones de dólares. También su conexión con los principales cruces fronterizos hacia Estados Unidos la han convertido en una región clave para las cadenas de suministro regionales.

Nuevo León ocupa un lugar central en la dinámica exportadora y de inversión de México. La entidad se posiciona como el tercer estado exportador al registrar ventas por un valor de 59,065 millones de dólares, con una participación del 8.8% con respecto al total. Además, se ubicó como la segunda entidad federativa por captación de Inversión Extranjera Directa (IED), reflejo de la confianza de empresas globales en su entorno industrial y su capacidad logística, de acuerdo con datos del organismo.

Nuevo León se ha posicionado como una de las plataformas industriales más amplias del país. La entidad cuenta con 85 parques industriales, la mayor concentración a nivel nacional. Además, de los 103 parques industriales que actualmente se encuentran en desarrollo en México, 37 se están construyendo en Nuevo León, lo que confirma el dinamismo industrial de la región.

“A lo anterior se suma una infraestructura logística robusta integrada por red ferroviaria, carreteras de alta capacidad y el Aeropuerto Internacional de Monterrey, que en su conjunto consolidan al estado como el principal nodo logístico del noreste del país”, dijo Javier Cendejas, presidente del Comce Noreste.

El 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano contará con la participación de Italia como país invitado, con un pabellón que reunirá empresas y organismos orientados a fortalecer el comercio bilateral con México.

Iniciativas como “Hecho en México Calidad” y “Made in Italy” reflejan una visión compartida entre dos economías con vocación industrial, enfocadas en consolidarse como plataformas productivas de alto valor.

“Actualmente Italia se posiciona como el segundo socio de México en Europa, con un valor de importación de 9,672 millones de dólares, orientado principalmente a la adquisición de maquinaria de alta calidad, la cual fortalece la capacidad industrial del país”, señaló Contreras.

Durante tres días, el Congreso ofrecerá paneles, conferencias magistrales, espacios de diálogo entre el sector público y privado, así como encuentros B2B, con la participación de más de 750 representantes de empresas exportadoras, organismos empresariales, instituciones académicas y organismos multilaterales.