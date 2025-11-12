Peces de ornato, oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible

La acuicultura en México representa una actividad clave dentro del sector agroalimentario. México produce más de 237,000 toneladas en acuacultura, contribuyendo a un total combinado de más de 1.9 millones de toneladas (pesca + acuacultura), generando un valor económico de más de 22,400 millones de pesos únicamente en acuacultura. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca, último dato).

Esta actividad abarca tanto la producción de organismos destinados al consumo humano hasta el cultivo especializado con fines ornamentales.

Con base a la Carta Nacional Acuícola los peces de ornato de agua dulce se encuentran clasificados dentro de la acuacultura comercial.

En este último caso, la acuicultura ornamental ha evolucionado como una práctica que incorpora tecnologías estandarizadas y sistemas de cultivo extensivos, semi-intensivos e intensivos, posicionándola como una alternativa productiva estratégica,tanto por su alto valor agregado, como por su bajo impacto ambiental y creciente potencial exportador.

En la actualidad la producción de peces ornamentales en México ha permitido el desarrollo regional mediante la generación de empleos e ingresos, especialmente en las zonas rurales.

Los principales estados productores de peces de ornato son: Morelos, Veracruz, Yucatán, Estado de México y Jalisco.

Morelos y Jalisco son los grandes productores de especies y son las únicas zonas identificadas como Sistemas Producto Peces de Ornato en México.

En el estado de Morelos la producción de peces de ornato inició hace 3 décadas, con alrededor 200 UPAs (Unidades de producción acuícolas) aproximadamente distribuidas en 17 de los 36 municipios de la entidad, las cuales producen anualmente cerca de 17 millones de organismos de 61 variedades pertenecientes a 19 especies (Conapesca).

El crecimiento sostenido de la actividad en la entidad ha consolidado a Morelos como el principal estado productor de peces de ornato a nivel nacional, destacando municipios como Ayala cuya comercialización anual supera los 30 millones de organismos de más de cien variedades distintas, como los peces japonés, cebra, molinesia, guppy y conidora (Gil, et al. 2023).

De acuerdo con el inventario más reciente Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos (CESAEM, 2025) Morelos registra 330 UPAs dedicadas a peces de ornato y 189 UPAs enfocadas al consumo humano, lo que representa una actividad relevante en el sector.

El municipio de Ayala concentra el 32.5% de UPAs ornamentales estatales (178), seguido del municipio de Tlaltizapán con el 9.2% (50 UPAs).

Morelos cuenta con 776 productores acuícolas, 581 hombres (74.9%) y 195 son mujeres (25.1%) lo que refleja la participación creciente de las mujeres en el sector.

La acuacultura representa una alternativa económica, en virtud de que se puede realizar todo el año, en comparación con la agricultura que en Morelos el ciclo agrícola más importante es primavera – verano.

No obstante, el acceso limitado al financiamiento sigue siendo un desafío importante para el crecimiento y consolidación de esta actividad, restringiendo la inversión en infraestructura, insumos y tecnologías que podrían incrementar su competitividad.

Otro factor que influye en el acceso al financiamiento es la carencia de garantías reales, debido a que la mayor parte de la tenencia de la tierra es ejidal y/o comunal.

En este contexto, la estrategia de FIRA, fideicomiso creado por el Banco de México para facilitar el acceso al financiamiento de diversas actividades productivas, ha sido a través de Programas de Apoyos al sector pesquero y rural, entre los que destacan: el Programa de Agricultura Familiar (Proaf), el Programa Especial para el Financiamiento a la Población Prioritaria y el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).

Estas iniciativas permiten que tanto hombres como mujeres, independientemente del tamaño de sus unidades de producción, se integren formalmente a la cadena de valor de peces de ornato, promoviendo la inclusión financiera.

Además de impulsar la diversificación productiva, la acuacultura de peces de ornato fortalece la autonomía económica de las mujeres, genera empleo rural y fomenta el uso de prácticas sustentables alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Esta actividad representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo rural integral y sostenible.

*Ana Margarita Galindo Jiménez, Ángeles Suhgey Garay Jácome, son agente y promotora de la Agencia Cuautla. “La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA”.