México acelera la carrera por los centros de datos con 82,500 millones de dólares en inversión

La industria de centros de datos en México se perfila como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del sector inmobiliario especializado. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers (MexDC), la inversión destinada a la construcción y equipamiento de estos complejos alcanzará los 82,500 millones de dólares entre el 2026 y el 2031.

Adriana Rivera Cerecedo, directora ejecutiva de MexDC, informó que el sector prevé la creación de 98,366 empleos directos e indirectos por la construcción de estos espacios en dicho periodo, así como 35,430 puestos vinculados a la operación.

Frente al desafío energético, México registra actualmente una capacidad instalada de 279 megawatts (MW) en centros de datos, mientras que otros 205 MW se encuentran en construcción. A ello se suman 1,730 MW anunciados para los próximos años, lo que refleja el creciente interés de inversionistas y empresas tecnológicas por el mercado nacional.

La directiva agregó que el potencial de expansión podría ser aún mayor si se resuelven los desafíos relacionados con el suministro energético.

“Necesitamos 1,700 gigawatts para poder llegar a las metas anunciadas por las empresas que hoy operan en el país. Son números anunciados, pero conservadores”, dijo.

México pierde competitividad

Según Rivera, en México cuesta cuatro veces más instalar un centro de datos que en Brasil. La principal diferencia es el sistema eléctrico, el cual tiene una normatividad más compleja.

La disponibilidad de energía se ha convertido en uno de los factores determinantes para atraer nuevas inversiones en centros de datos, un segmento impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial, la computación en la nube y el consumo de servicios digitales.

A este reto se suma la complejidad regulatoria, ya que la MexDC reporta que entre el tiempo de perezosos, obra y equipamiento para que un centro de datos pueda comenzar a operar es de alrededor de cinco años.

“Los largos tiempos de permisos restan competitividad en México, necesitamos una mejora regulatoria”, expuso Rivera.

Actualmente, la distribución de los centros de datos en el país es la siguiente:

Querétaro: 72%

Ciudad de México y Zona Metropolitana: 10%

Nuevo León: 9%

Jalisco: 5%

Guanajuato: 3%

Yucatán: 1%

Ante las limitaciones de infraestructura eléctrica, el sector ha realizado inversiones adicionales para garantizar el suministro necesario. Tan solo en Querétaro, las empresas han destinado 600 millones de dólares para desarrollar infraestructura que posteriormente se incorporará a la red eléctrica nacional.

Ven mayor apertura

Mientras Estados Unidos cuenta con alrededor de 5,427 centros de datos instalados, México apenas suma 50, lo que evidencia el amplio margen de crecimiento del mercado nacional.

Rivera destacó que los países con mayor expansión en esta industria han fortalecido su infraestructura energética mediante el uso de gas natural. Sin embargo, advirtió que diversos proyectos en territorio mexicano han enfrentado obstáculos por decisiones de política pública.

Pese a ello, la industria observa señales favorables para el desarrollo de nuevos proyectos, además se mantiene optimista con la actual administración federal.

“Nos entusiasma que la política actual es más abierta que el sexenio pasado, porque hay apertura para escuchar necesidades y la CFE ya empezó a invertir. Esto daría oportunidad de proyectar más centros de datos”, apuntó Rivera.