El número de casos confirmados por el brote de ébola en RDC supera el millar, con cerca de 270 muertos

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) supera ya la barrera a los mil casos confirmados, con cerca de 270 fallecidos, según el último balance publicado por las autoridades congoleñas, que cifran además en más de un centenar los recuperados de la enfermedad.

El Ministerio de Sanidad congoleño ha señalado en un comunicado que hasta ahora se han confirmado 1.048 casos, con 267 muertos y 112 recuperados, lo que refleja una letalidad del 25.5%. Asimismo, 371 pacientes siguen hospitalizados, con una tasa de seguimiento a contactos del 70.8%

"Los esfuerzos de supervisión se refuerzan con un 100% de alertas investigadas y un 97% de viajes controlados en los puntos de entrada", ha señalado la cartera, que ha reiterado que el epicentro del brote sigue siendo la provincia de Ituri, con 22 zonas sanitarias afectadas. A ellas se suman once en Kivu Norte y tres en Kivu Sur.

En este sentido, ha incidido en que "para superar los desafíos" en materia de rastreo de contactos, capacidad de recepción, apoyo a los equipos sobre el terreno y financiación, "RDC necesita el firme compromiso de todos sus socios". "Juntos, con una comunicación constante y la movilización de recursos, protegeremos a la población y saldremos fortalecidos de esta epidemia", ha zanjado.

Por su parte, el director de operaciones de la OMS, Abdirahman Mahamud, ha indicado en un comunicado que se trata del "mayor número de casos confirmados en un mes para un brote de ébola en la historia de África", aunque ha manifestado que existen "señales alentadoras" de que la respuesta se ha ampliado para hacer frente a la propagación de la enfermedad.

"El número de camas de tratamiento ha aumentado en las últimas dos semanas, pasando de unas pocas a más de 500 en 19 zonas sanitarias", ha explicado. "Al mismo tiempo, se ha intensificado la vigilancia, con una capacidad de laboratorio que ha pasado de 30 pruebas diarias en Kinshasa al inicio del brote a más de 2.000 pruebas diarias a través de una red de ocho laboratorios descentralizados en Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur", ha añadido.

Asimismo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha lamentado que el virus se ha propagado a una "velocidad sin precedentes" en el este del país, lo que pone "en peligro" a la población y los expone al hambre.

Previamente, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado en un mensaje difundido en redes que un centenar de pacientes han logrado recuperarse hasta la fecha, "lo que demuestra que, para muchos, el virus puede detenerse con atención médica oportuna". Además, ha situado en más de mil los casos confirmados, incluidos 254 fallecidos.

"En el último mes, la OMS, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades y su soscios han apoyado al Ministerio de Sanidad congoleño para aumentar el número de crntros de tratamiento del ébola y las capacidades de laboratorio y vigilancia, capacitar a más trabajadores sanitarios en atención clínica y prevención y control de infecciones, y mejorar la comprensión y la participación de las comunidades", ha sostenido.

No obstante, ha defendido que "se necesita mucho más". "Más centros de tratamiento, más trabajadores capacitados, más pruebas, más equipos de las propias comunidades apoyando a las comunidades. Necesitamos un acceso sostenido y seguro para llegar a todas las personas afectadas, solidaridad continua de la comunidad internacional para poner fin a este brote y paz para el pueblo de RDC", ha apostillado.

Naciones Unidas anunció la semana pasada el nombramiento del británico Julien Harneis como coordinador para la respuesta frente al brote de ébola en RDC. A los casos registrados en el país se suman 19 contagios y dos fallecidos en Uganda, entre alertas internacionales sobre la propagación de la enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de interés internacional.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.