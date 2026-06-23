Wall Street opera mixto ante preocupación por una Fed restrictiva; tecnológicas lideran las pérdidas

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este martes. El Dow Jones avanza ligeramente, mientras que sus pares bajan presionados por las tecnológicas, ante las apuestas del mercado por una Reserva Federal (Fed) más restrictiva.

El índice principal Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube un marginal 0.10% a 51,765.41 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 1.03% a 7,395.50 unidades. El Nasdaq Composite sube 1.51% 25,771.52.

Los inversionistas se preparan para conocer esta semana el dato clave del índice de precios del gasto en consumo personal o PCE, el indicador de inflación predilecto de la Fed, que dará al mercado más claridad de la trayectoria que pueden tener las tasas de interés.

Mientras tanto, los inversionistas se mantienen atentos a la información sobre los diálogos entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Irán aceptó someterse a un escrutinio "infinito" a su programa nuclear, pero fue desmentido.

En este contexto, los inversionistas se muestran preocupados por la posibilidad de que la guerra impulse la inflación y la Fed deba subir la tasa este año. Las empresas tecnológicas, sensibles a los entornos de tasas altas, caen ante los cuestionamientos por sus valuaciones.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 suben esta mañana, con el defensivo consumo básico (+1.69%) liderando las ganancias. Las pérdidas son encabezadas por tecnologías de la información (-2.72%), con gigante Nvidia (-3.09%) liderando los retrocesos.