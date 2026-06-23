Bolsa mexicana cae por quinta sesión consecutiva; acumula descenso de 2.60%

Las bolsas de valores de México caen la mañana de este martes. Los índices locales bajan por quinto día consecutivo, siguiendo a sus pares de Wall Street y con las mineras a la cabeza en los descensos por un fortalecimiento del dólar que presiona los precios de los metales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 0.63% a 66,700.23 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.59% al nivel de 1,342.62 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las caídas de la minera Grupo México, con 2.49% a 204.810 pesos; de la operadora de aeropuertos GAP, con 1.95% a 423.39 pesos, y la minera Industrias Peñoles, con 1.88% a 778.25 pesos.

"El índice cerró ayer en terreno negativo por cuarto día consecutivo. Esperamos que prevalezca el sesgo bajista; una perforación del nivel de 66,900 puntos establecería una señal negativa. El siguiente soporte se sitúa en 66,500, y la resistencia, en 68,400", destacó Análisis Banorte.

Mercado presionado

El dólar se fortalece y hace caer a las acciones ante apuestas por una Reserva Federal más restrictiva. Las acciones de mineras son especialmente afectadas porque un aumento de tasas y un fortalecimiento del dólar debilitaría los precios de los metales, que hoy retroceden.

El S&P/BMV IPC acumula cinco jornadas consecutivas con pérdidas. En su nivel actual, el índice referencia pierde 2.60%, también por la cautela sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que lanzaron declaraciones contrarias sobre el programa nuclear iraní.