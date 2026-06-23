Sheinbaum destaca decomiso de 43,000 cartuchos en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como un ejemplo de cooperación bilateral el decomiso de 43,000 cartuchos de munición realizado por autoridades estadounidenses en la frontera con México, aunque insistió en que el gobierno de Estados Unidos debe intensificar las acciones para frenar el flujo ilegal de armas que alimenta la violencia en territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina de este martes 23 de junio, la mandataria se refirió al aseguramiento efectuado en el puerto fronterizo de Mariposa, Arizona, y sostuvo que este tipo de operativos reflejan una mejor coordinación entre ambos países en materia de seguridad.

Sheinbaum Pardo recordó que México ha insistido en la necesidad de que Washington asuma una mayor responsabilidad en el combate al tráfico de armas, de la misma forma en que las autoridades mexicanas trabajan para impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que la estrategia de seguridad requiere esfuerzos compartidos y subrayó que México realiza acciones permanentes para atender las causas de la violencia, combatir a los grupos criminales y detener a generadores de violencia.

Sin embargo, sostuvo que Estados Unidos debe fortalecer el combate interno contra las redes criminales que operan en su territorio.

Agregó que estos planteamientos forman parte de las reuniones bilaterales que mantienen ambos gobiernos y reconoció que recientemente se han registrado decomisos de armas por parte de distintas agencias estadounidenses para evitar su ingreso a México.

Las declaraciones se produjeron después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informara sobre el aseguramiento de 43,000 cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona.

Según lo posteado en redes sociales por el diplomático, en el operativo participaron la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales encargadas de la seguridad fronteriza.

“Los delincuentes deben saber que los encontraremos”, afirmó el embajador al destacar la cooperación entre ambos países para fortalecer la seguridad regional.