Peso mexicano cae frente al dólar por dudas sobre diálogos de paz y apuestas por una Fed restrictiva

El peso mexicano se deprecia la mañana de este martes. La divisa local retrocede debido al fortalecimiento del dólar, ante las apuestas por una Reserva Federal (Fed) más restrictiva y los mensajes contradictorios sobre las negociaciones de paz de Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5090 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3738 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 13.52 centavos, equivalentes a 0.78 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5167 unidades y un nivel mínimo de 17.3656. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, ganaba 0.36% a 101.39 puntos.

"La moneda local se ve afectada por el fortalecimiento del dólar y un menor apetito por activos de mayor riesgo. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.40 y 17.55 ⁠unidades por dólar, respectivamente", dijeron en una reporte analistas de Monex Grupo Financiero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Irán había aceptado someterse a inspecciones nucleares "infinitas". Los comentarios fueron desmentidos por el gobierno iraní, lo que volvió a encender las alarmas por posibles desacuerdos en los diálogos de paz.

Mientras tanto, los operadores esperan la publicación del dato clave del índice de precios del gasto en consumo personal o PCE, el indicador de inflación más seguido por la Fed, que le dará al mercado mayor claridad sobre la trayectoria que tendrá la política monetaria.