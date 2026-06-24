El COI creará una beca de 10,000 dólares para los participantes en Juegos Olímpicos

Bajo una presión en aumento para remunerar a los deportistas de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional anunció el miércoles la creación de una beca de 10,000 dólares (cerca de 8,800 euros) para participantes en su gran evento.

"Los deportistas necesitan apoyo mucho antes de su recorrido olímpico y después del mismo", declaró el presidente de la comisión de deportistas, la leyenda del básquetbol español Pau Gasol, durante la 146ª sesión del COI en Lausana.

La institución ha creado por ello "una nueva beca" de 10,000 dólares que se añade a los diferentes programas de la Solidaridad Olímpica, a la que cada participante en los Juegos podrá presentarse tras la celebración del evento, "empezando por Milán-Cortina 2026", añadió el exbásquetbolista.

"No es una prima por participación", insistió Gasol, en línea con el contundente rechazo de la patrona del COI Kirsty Coventry manifestó hacia esa posibilidad durante una entrevista el pasado 22 de mayo que provocó numerosas críticas.

Ante los micrófonos de la radio neerlandesa Sport Nation, la siete veces medallista olímpica en natación declaró que ella "no creía en el hecho de pagar a los deportistas en los Juegos Olímpicos", y que prefería "ayudarlos en su recorrido para convertirse en deportistas olímpicos".

Entre las reacciones de los deportistas, el exnadador sudafricano Roland Schoeman lanzó una petición para la dimisión de la patrona y de toda la comisión ejecutiva.

"El COI genera miles de millones y ese valor viene de los deportistas. Es hora de rendir cuentas", escribió.

Por su parte, el nadador australiano Cameron McEvoy propuso en Instagram que el COI diera 100,000 dólares por una medalla de oro, 60,000 por una de plata, 25,000 por el bronce y 10,000 dólares por la mera participación en los Juegos.