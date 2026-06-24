Gobierno de México presentará análisis del fracking en la mañanera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el comité científico encargado de analizar la viabilidad de la extracción de gas natural en el país, incluidos los yacimientos no convencionales asociados al fracking, presentará en los próximos días un primer informe de resultados, aunque aclaró que el gobierno federal no tomará decisiones definitivas únicamente con base en dichas conclusiones.

"Ya tienen un primer análisis (los expertos), un primer avance de qué tipo de tecnologías se usan ahora, en dónde es factible y en dónde de plano no es factible hacerlo”, señaló.

Sheinbaum Pardo detalló que el estudio aborda diversos factores técnicos y ambientales relacionados con el aprovechamiento de reservas de gas natural en territorio nacional, entre ellos la disponibilidad de agua, los mecanismos para su reutilización y reciclaje, así como las condiciones específicas que deberían cumplirse para cualquier eventual desarrollo de este tipo.

La titular del Ejecutivo federal adelantó que los resultados preliminares serán presentados públicamente durante una conferencia matutina, con el objetivo de que el proceso se mantenga abierto y transparente.

Sin embargo, enfatizó que el informe no será el único elemento para definir una política sobre la explotación de gas no convencional en el país.

“Después vendría una segunda fase también de investigación. No es que con lo que digan ya vamos; sino que hay una serie de orientaciones que vamos a tomar en cuenta”, afirmó.

La presidenta subrayó que su administración también escuchará las posiciones de los sectores que se oponen al uso del fracking, técnica que ha generado controversia por sus posibles impactos ambientales.

La mandataria señaló que cualquier decisión futura deberá equilibrar tres principios fundamentales: la soberanía energética, la justicia social y la protección ambiental.

“Son tres elementos: soberanía energética, justicia social y también reducir los impactos ambientales. Las tres deben tomarse en cuenta”, indicó.