¿Qué opinan los mexicanos sobre la FIFA?

Una investigación de DINAMIC revela la opinión de los mexicanos sobre la FIFA. Entre el 1 y el 22 de junio de 2026, se analizaron 36,162 menciones en redes sociales y vale la pena reflexionar sobre los resultados. El sentimiento que predomina es de rechazo, con 71% de la conversación. La simpatía alcanza 15.58% y la neutralidad 13.33%. Dicho de otra forma: los mexicanos que opinan sobre la FIFA tienen una postura, y en su mayoría no es favorable.

Siete de cada diez usuarios expresaron alguna forma de rechazo hacia la federación. No hacia el deporte. Manifiestan animadversión a la institución. La narrativa dominante —35% de la conversación— es concreta: la FIFA prioriza sus beneficios económicos sobre el acceso público al deporte que administra. Los mexicanos lo describen en redes sociales con tres síntomas: boletos inaccesibles para el aficionado promedio, ganancias que no regresan a las comunidades anfitrionas, y un evento organizado bajo lógicas corporativas antes que deportivas.

A eso se suma la frustración del 9.4% que comenta sobre los derechos de transmisión. Para una generación que creció con el Mundial en televisión abierta, verlo ahora detrás de un muro de pago no es un problema técnico, es una señal sobre las prioridades de la federación. Además, 13% de los usuarios cuestionan la manera en que México participó como sede. Expresan tener la sensación de que el país puso la infraestructura, absorbió los costos y no tuvo oportunidad de involucrarse en las decisiones importantes.

No todo es rechazo. El 15.58% expresa orgullo genuino y afinidad por lo que representa el futbol a escala global. Ese sentimiento tiene dos caras. La primera es cultural: usuarios celebran que elementos de la identidad mexicana tuvieran visibilidad en un escenario mundial. La segunda es deportiva: la clasificación de México a los dieciseisavos de final generó una ola de celebración que, momentáneamente, desplazó cualquier crítica institucional.

La investigación deja ver que los mexicanos sienten que el futbol les da identidad, victoria, y pertenencia a costa de la FIFA. La brecha de confianza es evidente y, desde mi perspectiva, no es sostenible. No porque la Federación vaya a colapsar —su modelo está blindado por contratos gubernamentales y patrocinios que no dependen del afecto popular— sino porque una institución que opera bajo una reputación sin empatía termina siendo tolerada, no legítima.

¿La FIFA puede resignificar su reputación corporativa? Es probable. Para hacerlo tendría que demostrar que el acceso al futbol es un valor real en su negocio, repensar los contratos de derechos en mercados desiguales, establecer mecanismos transparentes de reinversión en comunidades anfitrionas y ceder control sobre cómo los países sede se representan a sí mismos. Ninguna de esas medidas es incompatible con su viabilidad financiera. Pero el capital reputacional que revela la investigación de DINAMIC sí es un riesgo crítico a corto plazo.

El futbol en México no necesita a la FIFA para existir. Pero la FIFA sí necesita que países sigan creyendo que vale la pena recibirla.