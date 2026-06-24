Trump cancela la firma de un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que se niega a firmar una ley sobre vivienda hasta que el Congreso apruebe una legislación que reforme las elecciones estadounidenses y endurezca el registro de votantes.

El proyecto de ley fue aprobado el martes por la Cámara de Representantes por 358 votos a favor y 32 en contra, tras haber sido aprobado el lunes por el Senado por 85 votos a 5. La aprobación de una ley de tal envergadura en un Congreso profundamente dividido ha sido algo poco habitual.

"La conferencia de prensa y firma del proyecto de vivienda de hoy queda cancelada hasta que aprobemos la tan desesperadamente necesaria Ley para Salvar a Estados Unidos (SAVE AMERICA ACT), que considero una emergencia nacional", publicó Trump en redes sociales.

La Save America Act es un proyecto de ley que exige a los estados, que constitucionalmente tienen la potestad de organizar las elecciones, que obliguen a los votantes a presentar una prueba de ciudadanía, como un pasaporte, al registrarse para votar, y una identificación con foto para poder emitir su voto.

Esas medidas son tildadas de discriminatorias por los opositores demócratas, que denuncian un intento de torpedear a su electorado en los estados bajo su control.

La nueva ley de vivienda, que había sido aprobada el martes con un amplio apoyo de ambos partidos en el Congreso, tiene como objetivo principal facilitar la construcción de nuevas casas, especialmente flexibilizando ciertas normativas y acelerando las evaluaciones de impacto ambiental.

Pero para Donald Trump, este texto tiene una "importancia menor" y "pesa poco en comparación con la Save America Act".

Desde hace muchas semanas, Trump exige una y otra vez que la reforma electoral sea aprobada por el Congreso, aun cuando los responsables de su propia mayoría siguen explicándole que una aprobación de ese tipo es altamente improbable debido a las normas del Senado y a la falta de apoyo incluso dentro del propio campo republicano.

La ley de vivienda debía ilustrar la lucha emprendida por Donald Trump y los republicanos frente al costo de la vida, tema central de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Trump tenía previsto reunirse este miércoles con la banca republicana del Senado para limar asperezas, tras varios encontronazos en las últimas semanas.

El Senado aprobó el día anterior una resolución simbólica que pedía al presidente retirar las tropas estadounidenses involucradas en la guerra contra Irán, una votación no vinculante pero que irritó particularmente a Trump.

(Con información de Reuters)