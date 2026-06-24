¿Comprar en línea o en tienda física? Qué te conviene más para cuidar tu bolsillo

Para muchos, el debate entre comprar en línea o en tienda ya está resuelto a favor de la comodidad de la pantalla: es más fácil, no se necesita salir de casa y está disponible 24/7. No obstante, vale la pena cuestionar esta decisión a la hora de controlar el gasto y evaluar la satisfacción postcompra.

Para Mónica Torres, coach financiera, la primera pregunta que debe hacerse cualquier persona no es en dónde comprar, sino qué va a comprar. Esta duda, aunque parece innecesaria, ayuda a definir el canal ideal, ya que no todos los productos son buenos candidatos para el comercio electrónico.

¿Conviene hacer las compras del supermercado en línea?

Cuando se trata de productos de consumo inmediato, como la despensa o artículos de higiene personal, las compras en línea pueden ser grandes aliadas para mantener el control del presupuesto.

De acuerdo con la especialista de Tranquilidad Financiera, esta alternativa ayuda a apegarse estrictamente a una lista de compras previamente definida, evitando las compras por impulso provocadas por los estímulos visuales de la tienda física.

"Si compramos sobre una lista de súper, ayuda mucho a controlar tu gasto porque evita que estés pasando por los pasillos y compres lo que se te antojó", explica Torres.

Ventajas logísticas y costos de envío

Esta modalidad resulta especialmente útil para artículos voluminosos o pesados. Actualmente, los supermercados cuentan con membresías mensuales desde $59 pesos o envíos a domicilio por menos de $50 pesos; un gasto que suele compensarse al calcular el ahorro en tiempo, gasolina, estacionamiento o transporte.

A pesar de los beneficios, el súper digital aún no es la opción más popular en México. Según el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las compras en internet de despensa y cuidado del hogar representan 30% y 33% de sus ventas totales, respectivamente. En contraste, en la categoría de belleza y cuidado personal la brecha se reduce: de un 84% de penetración total, 46% se realiza a través de la pantalla.

Tecnología y electrodomésticos: Las categorías con más ahorro en internet

Si buscas cómo ahorrar al comprar tecnología, el canal digital es el ganador. Según Mónica Torres, la electrónica y los electrodomésticos suelen ofrecer los mayores beneficios económicos en plataformas digitales.

"Muchas veces el precio en línea es menor que en la tienda física porque las marcas se ahorran costos de aparador y la comisión del vendedor", señala.

En su experiencia, la reducción de precio puede superar 15%. Sin embargo, antes de dar el "clic" definitivo, la experta sugiere investigar a fondo las especificaciones del producto. Una estrategia infalible es el showrooming: acudir a una tienda física para conocer el artículo en vivo y, si el precio es mejor en internet, realizar la compra online con total seguridad.

Los datos de la AMVO 2026 respaldan la relevancia de este canal en el sector tecnológico:

Electrónicos: De un 61% de ventas totales, el 41% se hace en línea.

De un 61% de ventas totales, el 41% se hace en línea. Electrodomésticos: De un 57% de ventas totales, el 34% se genera en la web.

Ropa en línea: La categoría más comprada, pero la menos recomendada

A pesar de ser el segmento líder en el comercio electrónico, la ropa es uno de los que más dolores de cabeza genera a los consumidores. Aunque las fotografías de las plataformas sean atractivas, no siempre reflejan la calidad real de la tela, a lo que se suma el problema de elegir la talla correcta.

"Cuando llega el paquete, resulta que no es ni la tela ni la medida, o la prenda está mal cortada. Devolver un producto puede convertirse en un proceso largo y poco práctico, especialmente en marketplaces internacionales", advierte la coach.

Aun con estos riesgos, los mexicanos siguen prefiriendo el canal digital para renovar su clóset. La AMVO detalla que, de un 88% de penetración de compras en esta categoría, 59% se realiza en línea. Pese a una reducción del 5% respecto al año anterior, la moda continúa liderando el sector de retail de forma absoluta.

Guía rápida: ¿Cuándo comprar en internet y cuándo ir a la tienda?

Para resumir la regla general de las finanzas personales en el comercio electrónico, evalúa lo siguiente:

Elige internet para: Productos conocidos, compras planeadas con lista en mano (como el súper), tecnología investigada previamente y artículos pesados.

Productos conocidos, compras planeadas con lista en mano (como el súper), tecnología investigada previamente y artículos pesados. Elige la tienda física para: Artículos donde la talla, textura, calidad de los materiales o el funcionamiento visual sean críticos (como ropa de marcas nuevas o calzado).

Independientemente de tu elección, la clave para hacer rendir tu dinero es investigar, comparar precios y, sobre todo, verificar que las tiendas en línea cuenten con certificados de sitio seguro para proteger tus datos bancarios.

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