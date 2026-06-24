Cepeda acepta resultados de elección presidencial en Colombia y victoria de De La Espriella

El candidato izquierdista Iván Cepeda reconoció el miércoles el resultado de los escrutinios de la segunda vuelta presidencial en Colombia y el triunfo del derechista Abelardo De La Espriella, después de que la Registraduría Nacional confirmó una ajustada victoria del presidente electo.

El reconocimiento de Cepeda, candidato del Pacto Histórico y cercano al Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, despeja el camino para la transición de poder en el país sudamericano de 53 millones de habitantes, tras una de las elecciones más cerradas de su historia reciente.

"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", dijo Cepeda al leer una declaración ante la prensa.

La Registraduría Nacional informó el martes que el preconteo coincidió en un 99.997% con el escrutinio realizado por los jueces, un resultado que ratificó la victoria de De La Espriella.

En el conteo inicial, De La Espriella obtuvo el 49.66% de los votos, frente al 48.70% de Cepeda, una diferencia menor a un punto porcentual.

En Colombia, el preconteo tiene carácter informativo, mientras que el escrutinio realizado por jueces y comisiones escrutadoras constituye el resultado oficial del proceso electoral.

De La Espriella, abogado, empresario y político de derecha de 47 años, asumirá el poder el 7 de agosto para un periodo de cuatro años y sucederá a Petro, en un giro político para la cuarta economía de América Latina.

El presidente electo, candidato del movimiento Defensores de la Patria y quien se presenta como un "outsider" de la política, se impuso contra los pronósticos iniciales de las encuestas, que anticipaban un triunfo de Cepeda en la primera vuelta, aunque De La Espriella terminó superándolo en las dos rondas de votación.

Apodado "El Tigre" por sus seguidores, De La Espriella prometió durante la campaña "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fortalecer las Fuerzas Armadas y construir megacárceles en un país agobiado por más de seis décadas de conflicto interno, que ha dejado más de 450,000 muertos.

También plantea bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% y relanzar el sector minero-energético mediante la reanudación de la firma de contratos de exploración de hidrocarburos.

Sin embargo, el nuevo mandatario enfrentará desafíos económicos y fiscales, la persistente violencia de guerrillas, disidencias de antiguos grupos rebeldes y bandas criminales, además de la necesidad de construir una coalición en un Congreso dividido, donde ningún partido tiene mayoría y la izquierda es la primera fuerza.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico y senador de 63 años, anunció que asumirá como jefe de la oposición para defender la democracia, las libertades y las conquistas sociales logradas en el Gobierno de Petro.

"Resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario, no nos intimidan las amenazas ni la persecución política", concluyó el político, quien reiteró su disposición al diálogo y a la concertación con el nuevo Gobierno.