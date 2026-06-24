Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales revela que crecen ingresos, contrataciones y remuneraciones en empresas al mayoreo y menudeo.

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del INEGI correspondientes a abril de 2026, San Luis Potosí atraviesa una etapa de clara bonanza que confirma el éxito de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

En el comercio al menudeo los ingresos por suministro de bienes y servicios tuvieron un incremento del 4.6 por ciento, lo cual es un indicador del fortalecimiento en el poder adquisitivo de las familias potosinas. Este dinamismo ha permitido que el comercio minorista no solo genere más riqueza, sino que también impulse el empleo y la estabilidad laboral, logrando un aumento del 0.6 por ciento en el personal ocupado y un alza del 6.4 por ciento en las remuneraciones, garantizando mejores condiciones para los trabajadores.

Por su parte, el comercio al por mayor también mantiene una tendencia positiva ya que durante el mismo periodo de abril de 2026, el sector mayorista registró un aumento del 7.4 por ciento en los ingresos por suministro de bienes y servicios. Este desempeño se complementa con un incremento del 5.3 por ciento en mercancías adquiridas para su reventa y un aumento del 2.7 por ciento en las remuneraciones medias.

En conjunto, estas cifras ratifican el ascenso económico de San Luis Potosí, un estado que bajo la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha logrado convertir la actividad comercial en un motor de bienestar social, consolidando una economía fuerte, competitiva y capaz de mejorar la calidad de vida de toda su población.