Ante alta movilidad social llaman a reforzar la prevención de ITS

Debido a la llegada de miles de visitantes de distintas partes del mundo a la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco con motivo de la temporada futbolera 2026, se espera un escenario de alta interacción social por lo que expertos llaman a reforzar campañas de prevención, debido a que puedan presentarse situaciones en las que los viajeros adquieran enfermedades transmisibles, debido a su prevalencia a nivel mundial o regional.

El Doctor Sigfrido Rangel, director médico de GSK México, explica que actualmente, existen al menos 25 microorganismos asociados a las ITS, entre ellas sífilis, gonorrea, herpes genital, clamidiasis y virus del papiloma humano (VPH). Además, las ITS pueden facilitar la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que el acceso a información confiable, el autocuidado y la prevención continúan siendo herramientas clave, toda vez que no siempre es posible saber a simple vista si una persona vive con alguna de estas infecciones.

“Hoy la conversación sobre prevención y salud sexual también debe considerar cómo la innovación científica ha transformado el abordaje del VIH. El desarrollo de opciones terapéuticas diseñadas para adaptarse mejor a las necesidades y estilos de vida de las personas, como las opciones de PrEP (profilaxis preexposición) inyectable de acción prolongada (LAI, por sus siglas en inglés), recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)7, representan un cambio de paradigma. Este tipo de avances no solo amplían las posibilidades de atención, sino que también representan una oportunidad para fortalecer la adherencia a los tratamientos y continuar avanzando hacia los objetivos globales de prevención y atención7”, comentó el Dr. Sigfrido Rangel, director médico de GSK México.

Algunas infecciones de transmisión sexual (ITS) suelen manifestarse con síntomas como llagas, verrugas, flujo, dolor o ardor en las zonas de contacto sexual; sin embargo, también existen casos en los que no se presentan molestias visibles, por lo que acudir al médico y evitar la automedicación resulta importante para prevenir complicaciones.

A nivel internacional, las metas de ONUSIDA hacia 2030 buscan reducir en 90% las nuevas infecciones por VIH y las muertes relacionadas con la enfermedad por VIH avanzada, como parte del objetivo de poner fin a esta condición crónica de salud como una amenaza para la salud pública. En México, este reto continúa siendo relevante: tan solo en 2025 se registraron 16,323 nuevos diagnósticos de VIH, mientras que el país acumula 187,596 casos notificados desde 2014.6 Frente a este panorama, también se plantea fortalecer respuestas integradas que incluyan salud sexual y reproductiva, educación y otras prioridades de salud global.

Según proyecciones de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), la ampliación del uso combinado de PrEP oral e inyectable podría reducir las nuevas infecciones en más del 70% en los próximos cuatro años. Si esta estrategia se acompaña con la expansión del tratamiento antirretroviral, las nuevas infecciones podrían disminuir más del 90% en América Latina y el Caribe.8 El VIH/sida es una de las más de 30 enfermedades transmisibles y condiciones relacionadas que la OPS/OMS busca eliminar para 2030 como parte de su Iniciativa de Eliminación.

En un escenario donde millones de personas conviven alrededor del fútbol y la celebración, impulsar conversaciones sobre prevención, salud sexual y acceso a información confiable, también forma parte de una visión de bienestar colectivo.

Por ello, también es importante que la población y los viajeros se acerquen y conozcan los programas, campañas, servicios y acciones de prevención que promueven espacios especializados en salud sexual.