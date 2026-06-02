Nulidad ambigua

A las 18:00 horas comenzó a circular la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación que contiene las reformas constitucionales aprobadas durante el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y validadas durante el fin de semana por 17 legislaturas estatales.

En la víspera, la Comisión Permanente había emitido la declaratoria de validez de las tres modificaciones. En lo concerniente al Artículo 41 de la Constitución, se añade un inciso (d) al párrafo tercero de la base VI de ese ordenamiento, para introducir una nueva causa de nulidad de elecciones.

Esta será procedente, dice el agregado, cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

El decreto publicado ayer 02 de junio, con la rúbrica de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y la secretaria Rosa Icela Rodríguez, está vigente. Y dentro de las próximas 72 horas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de esta reforma.

Para garantizar su cumplimiento, según los transitorios, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas también deben revisar y adecuar sus disposiciones normativas y administrativas.

Antes de que la declaratoria fuera emitida por el órgano legislativo, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, expresó sus reservas sobre la nueva norma, pues plantea “serias interrogantes respecto de su alcance, definición y operatividad” y advirtieron de la incertidumbre jurídica derivada de normas ambiguas, pues generan efectos indeseables para la estabilidad política en el país.

La edición vespertina del Diario Oficial también dio publicidad a la reforma constitucional en materia de Poder Judicial y la reforma legal en materia de integridad de candidaturas; ambas, iniciativas de la Ejecutiva federal. La nueva causal de nulidad electoral fue una propuesta del líder morenista, Ricardo Monreal Ávila.

Con su entrada en vigor, la mayoría oficialista cumplió los plazos constitucionales para la modificación de la normatividad electoral antes del arranque del proceso 2026-2027. Una semana tomó a Morena y sus aliados agotar el trámite legislativo que modificó las reglas electorales.

“El régimen construye la dictadura con extraordinaria rapidez”, ironizó el líder de la bancada priista en San Lázaro, Rubén Moreira Valdéz, quien cuestionó a la presidenta de la comisión permanente, Laura Itzel Castillo, sobre la promulgación de la reforma al Artículo 123 de salarios mínimos profesionales, cuya publicación está en suspenso.

Efectos secundarios

DISTINGUIDOS. En una cena de gala en el Club de Banqueros, el pasado jueves 28, fue entregado el Premio Nacional de Calidad 2026, que evaluó a 77 empresas e instituciones inscritas en seis distintas categorías. Por su excelencia en gestión, innovación y generación de valor en los sectores turismo, hospitalidad y gastronomía fue reconocida Seamore, quien apenas hace unos meses también fue galardonada por la Isla de la Pasión, reconocida globalmente como una de las mejores playas, y si restaurante Metate ingresó a la lista Bib Gourmand Michelin.