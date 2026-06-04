Nu Holdings recomprará acciones

El neobanco brasileño Nu Holdings dijo que su consejo de administración aprobó conformar un fondo de recompra de acciones propias por 1,000 millones de dólares, el cual estará vigente por un periodo de 12 meses a partir del 4 de junio.

La empresa dijo que este programa forma parte de una política deliberada de asignación de capital.

A principios de semana, la compañía anunció el nombramiento de Rob Livingston como director financiero, con efectos a partir del 13 de julio, en sustitución de Guilherme Lago.

Fibra Next, el fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en inmuebles industriales y que tiene como socio a Fibra Uno, firmó un acuerdo vinculante para adquirir el portafolio Atlas, integrado por 15 propiedades industriales principalmente en la región norte, en una operación valuada en 138.2 millones de dólares en efectivo.

Los inmuebles suman un área bruta rentable de 183,461 metros cuadrados con un porcentaje de ocupación de 99.6% por clientes internacionales de manufactura ligera, con operaciones en sectores con fundamentos de demanda robustos y de largo plazo en la frontera norte del país.

La operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio, así como a ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones

Los inversionistas de Walmart votaron en contra de una propuesta de los accionistas en la que se le pedía que informara sobre cómo el uso de la inteligencia artificial está afectando al bienestar de su plantilla, según los resultados preliminares de la votación de la junta general anual de accionistas de la minorista.

La propuesta, presentada por el inversionista United for Respect, llega en plena escalada de la batalla de Walmart contra Amazon por el dominio del comercio electrónico. Walmart pretende entregar los pedidos en un plazo de 30 minutos.

La FIFA lanzará el videojuego de futbol "FIFA World Cup: Launch Edition" en Netflix Games el 11 de junio, coincidiendo con el inicio del Mundial.

El título estará disponible en exclusiva para los suscriptores de Netflix sin costo adicional, ya que la FIFA busca ampliar la participación de los aficionados a través de su renovada estrategia digital.

Los jugadores podrán elegir entre las 48 selecciones que compiten en el Mundial y disputar partidos en los 16 estadios del torneo, con más de 1,200 futbolistas incluidos.

Nos cuentan que Raúl Badillo Martínez, director general de las filiales de Petróleos Mexicanos III Servicios y Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos (PDIP) desde 2024, es uno de los que se mantendrá dentro del equipo del nuevo director general Juan Carlos Carpio, dentro de toda esta ola de cambios que se están registrando.

Actualmente, la petrolera pasa por un cambio de timón que en la parte financiera está siendo respaldada por una estrategia diseñada desde Hacienda, esperando mejorar sus resultados.

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