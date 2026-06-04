André Jardine: crónica del adiós del nido

André acomoda sus seis trofeos ganados en México en la mesa de la sala de prensa del cuartel donde entrena el América. Es la última vez que posa para fotografías con la playera del club. Primero cruza los brazos y después, levanta los tres dedos de su mano derecha, la señal del tricampeonato de Liga MX que es emblemática de su gestión y que usó como lenguaje corporal ante las críticas.

Afuera de las instalaciones de Coapa le esperaban desde horas antes aficionados del equipo para pedirle que no se fuera entre porras, banderas y lágrimas. Sin embargo, él dijo que la decisión la tomó durante la liguilla del Clausura 2026 cuando el camino hacia la eliminación irreversible.

André subrayó que irse fue su decisión y lo habló varias veces con la directiva encabezada por el presidente Santiago Baños, quien le dijo que la presión era algo normal e inevitable. El portugués llegó al club hace tres años y se ganó el respaldo del dueño Emilio Azcárraga porque tras la gestión de Santiago Solari, se buscaba la clave del regreso al dominio. Acertaron con André.

El último torneo fue el declive del proyecto de André, a quien le quedaba un año de contrato. Mediáticamente fue criticado por sus refuerzos brasileños Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinícius Lima. Entre otras cosas, el equipo se sumió en un tema de jugadores lesionados, funcionamiento irregular, falta de contundencia y desgaste físico, que el mismo André atribuyó al exceso de actividad en la agenda deportiva del semestre.

El Economista le preguntó si en ese ‘ir y venir’ en las conversaciones con los directivos del club sobre su renuncia hubo algún esfuerzo de retenerlo.

“El primer sentimiento de Santiago (Baños) y Emilio (Azcárraga) fue que tenemos más cosas por vivir juntos aquí y este sentimiento casi me convence para buscar fuerzas y seguir, pero el tiempo fue pasando. En la última conversación quedó muy claro que no era cuestión de esfuerzo, no tiene nada que ver. América siempre intentó atenderme al máximo”.

—¿Qué tan cierto es que cuando pediste nuevos refuerzos se te negaron?

“Obviamente el club tiene también sus limitaciones, es un club muy fuerte financieramente, pero especialmente, en esta última etapa por la remodelación del estadio, no es fácil estar aportando plata (dinero) para concluir el estadio y al mismo tiempo para mantener al equipo lo más fuerte posible, pero de mi parte nunca fue una exigencia o queja. Hice lo mejor con el elenco que teníamos y no estoy diciendo que no es fuerte, por lo contrario, demostramos que podríamos ser campeones en estos dos torneos que nos esperaban”.

"Algunos jugadores ya terminaron su ciclo, otros querían salir como Álvaro Fidalgo, por ejemplo. Queríamos que Fidalgo jugara más 10 años aquí, pero tenía sus sueños y tenemos que entender esto. El equipo se fue modificando y la verdad, estuvimos intentando para mantenerlo en el más alto nivel. Los ciclos son normales, el primero fue de construir y el segundo, para mí fue muy importante, incorporando otros nombres y el equipo fue dando pasos al frente".

Conquistó seis títulos oficiales como DT del Club América: