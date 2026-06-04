Crudo bajó por esperanzas de acuerdo en Medio Oriente

Los precios del petróleo cerraron el jueves con una caída de alrededor del 3% ante las esperanzas de los inversionistas de que se ponga fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, lo que podría reabrir el Estrecho de Ormuz, tras un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Líbano.

Israel y Líbano anunciaron el miércoles por la noche que habían acordado un alto al fuego, lo que generó esperanzas de un acuerdo entre Washington y Teherán. Irán ha condicionado cualquier acuerdo, en parte, al cese de los combates entre Israel y Hezbolá, grupo libanés alineado con Irán.

Los futuros del Brent cayeron 2.78 dólares, o 2,84%, a 95.03 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense cerró con una caída de 2.98 dólares, o 3.1%, a 93.04 dólares.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 90.90 dólares el barril, una baja de 2.63 dólares, o 2.81%, según datos de Petróleos Mexicanos.

“Una vez más, el mercado está dando plena credibilidad a las esperanzas de una solución y las preocupaciones sobre el suministro simplemente no se están reflejando en él”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital. “Este último acontecimiento con Israel y Líbano está desbaratando cualquier tesis alcista en la actualidad”.

“Los futuros del petróleo están revirtiendo las ganancias del miércoles, e incluso más, tras la noticia de que Israel y Líbano han llegado a un acuerdo de paz, lo que debería permitir que continúen las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente sénior de Operaciones de BOK Financial.

“El tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente paralizado; sin embargo, el reposicionamiento de algunos buques muestra que se están acercando al golfo Pérsico, lo que podría ser una señal de una apertura prevista más pronto que tarde”, añadió Kissler.

Alto a la guerra

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó una resolución para impedir que Trump continúe la guerra. Para que la resolución entre en vigor, necesitaría la aprobación del Senado y una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular un veto casi seguro de Trump.

“En nuestra opinión, la senda de menor resistencia para los precios sigue siendo al alza mientras los flujos sigan restringidos”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El viceprimer ministro Alexander Novak dijo que la producción petrolera rusa ha bajado desde principios de año debido a tareas de mantenimiento imprevistas en las refinerías, siendo la primera vez que un funcionario ruso reconoce este descenso.

Según fuentes comerciales, los precios del petróleo iraní cayeron a niveles de descuento por primera vez desde abril, mientras que las primas del crudo ruso bajaron a medida que los operadores recortaron los precios para atraer a los compradores chinos en medio de una demanda débil.

Por otra parte, la OPEP prevé un sólido crecimiento de la demanda de petróleo y no modificará sus estimaciones, según declaró el jueves el secretario general Haitham Al Ghais en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, a pesar del conflicto en Medio Oriente.