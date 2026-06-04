Liga MX y FMF alistan salida a Bolsa; “valdrían 13,000 mdd”: Arriola

La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se preparan para una transformación financiera que busca atraer capital institucional, para la recompra de los derechos de televisión.

Durante la conferencia “El impacto económico que tendrá el Mundial para México”, organizada por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Mikel Arriola, presidente de la FMF, dijo que la Liga MX se prepara para una salida a los mercados financieros, con el objetivo de buscar capital para financiar un proceso de recompra de derechos de televisión y centralizar las propiedades de la liga.

“Tras una incursión inicial en el mercado durante el ciclo 2023-2024 que arrojó expectativas favorables, es altamente probable que se requieran recursos de inversionistas externos para completar la consolidación de estos derechos. Actualmente, la liga trabaja en el análisis técnico y financiero necesario antes de formalizar esta apertura a capitales privados o institucionales”, dijo.

Arriola agregó que la liga ya ha sido valorada en 13,000 millones de dólares, recibiendo ofertas preliminares por el 10% de dicho valor.

Para dar certeza a los posibles inversionistas, Arriola destacó que han implementado una reforma de gobierno corporativo en la Liga MX, buscando un proceso absolutamente abierto y transparente.

Subrayó que la liga y la FMF están en un momento de crecimiento económico sin precedentes y que necesitarán liquidez de los mercados para continuar invirtiendo en infraestructura, talento y competitividad internacional.

Con la llegada de laLiga MX al mercado de capitales, se convertirá en la primera liga deportiva profesional del mundo que cotice directamente en la Bolsa de valores como una entidad pública.

El Mundial 2026 consta de 104 partidos en total, de los cuales 13 encuentros se jugarán en México.

En la Ciudad de México (Estadio Banorte) se jugaran 5 partidos y en Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA) habrá 4 partidos por cada sede.

La Liga MX no tiene un solo dueño; es una liga deportiva operada bajo un modelo de socios donde los verdaderos propietarios son un grupo de empresarios y corporativos que forman la Asamblea de Dueños de los 18 clubes participantes. Todos ellos responden a los reglamentos de la FMF.

Jacobo Rodríguez, analista de ROA Capital, dijo que el mercado accionario mexicano ha atravesado un largo periodo sin nuevas emisiones, e incluso ha visto el desliste de varias. ”Una colocación de esta magnitud sería muy positiva para reactivar el dinamismo de las bolsdas locales”.

Mencionó que al ser el futbol una actividad que siguen muchos mexicanos, “la llegada de la liga completa a Bolsa (un modelo que se considera inusual frente al listado de equipos individuales) generaría un alto interés entre el público inversionista”.

Por su parte, María Ariza, directora general de BIVA, declaró que el éxito del Mundial no radica solo en el evento en sí, sino en convertir esa derrama económica en activos productivos de largo plazo, tales como mejoras en la movilidad, conectividad e infraestructura que generen valor después del torneo.

Se prevé un salto en los ingresos de la FIFA, pasando de 8,000 millones a 12,000 millones de dólares para este ciclo mundialista.

Proyectó una derrama directa de 3,000 millones de dólares, con un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México que se estima entre el 0.2 y el 0.5 por ciento.

Durante el Mundial se estima la creación de 24,000 empleos derivados del evento.

Equipos en Bolsa

A nivel mundial existen 23 clubes de futbol que cotizan en Bolsa, donde destacan equipos como Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund y el Club América, a través de Ollamani.

Por capitalización, el equipo ingles, Manchester United, que cotiza en Nueva York, es el más valioso con 3,900 millones de dólares.

En segundo lugar, la Juventus que está inscrita en la Bolsa de Milán, vale 970 millones de dólares, seguido por el América en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con 529 millones de dólares, aunque también incluye casinos, el Estadio Banorte y la empresa editorial.

A esta lista, se le suma el Borussia Dortmund, en la Bolsa de Frankfurt, con un valor de mercado de 390 millones de dólares. En quinto lugar, el club frances Eagle Football Group (Olympique Lyon) que cotiza en París con 380 millones de dólares.

En sexto lugar, el equipo escoses Celtic Football Club que cotiza en Londres y tiene un valor de 310 millones de dólares y los equipos portugueses Sporting y Benfica con 220 y 190 millones de dólares, respectivamente.

Bancos, "fans" número uno del negocio

El interés masivo de las instituciones financieras, como BBVA, Banorte y diversas Fintech, por la Liga MX y el futbol mexicano se debe a que este deporte representa una ventana permanente para la exposición de marca y la captación de clientes.

Mikel Arriola dijo que las razones principales por las que los bancos apostaron por este sector es alcance masivo y volumen de exposición, retorno de inversión y crecimiento en mercados extranjeros. “La Liga genera un volumen de contenido impresionante con cerca de 2,500 partidos al año. Esto garantiza una presencia constante ante las audiencias, logrando impactar a 90 millones de espectadores en un solo semestre”, afirmó.

Los bancos, dijo, identificaron que el retorno de su inversión como patrocinadores no solo se está cumpliendo, sino que se está superando significativamente frente a otras categorías métricas. “La audiencia de la liga se duplicó recientemente en Estados Unidos, donde existen 60 millones de aficionados de la Selección Mexicana y la Liga MX, lo que abre una oportunidad para los bancos con presencia binacional”.

Otro aspecto que resaltó, es que el futbol cuenta con una comunidad de 18 millones de seguidores en redes sociales y presencia en siete televisoras, incluyendo plataformas de streaming, lo que permite a los bancos conectar con audiencias más jóvenes y digitales. Destacó que el interés bancario también se traduce en activos físicos; por ejemplo, Banorte vinculó inversiones de 3,100 millones de pesos en la remodelación del “Estadio Banorte”.