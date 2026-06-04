AMX Investor Day 2026: las oportunidades de una industria más consolidada

América Móvil celebró el pasado 27 de mayo su Investor Day 2026 en Nueva York, evento en el que la administración presentó sus perspectivas para el periodo 2026-2028.

En términos generales, el mensaje fue de continuidad: crecimiento moderado, disciplina financiera y una expectativa de mejora gradual en las condiciones competitivas de la industria.

La guía presentada contempla un crecimiento anual compuesto de entre 4 y 5% en ingresos por servicios y de entre 4.5 y 6% en EBITDA. Aunque los rangos son ligeramente más conservadores que los anunciados en el Investor Day de 2024, la empresa también redujo su expectativa de inversión, con un CAPEX acumulado de aproximadamente 21,000 millones de dólares para el periodo, frente a los 22,000 millones contemplados previamente.

Asimismo, la razón Deuda Neta/EBITDA se ubicaría entre 1.2x y 1.5x, reflejando una posición financiera sólida.

Uno de los temas centrales del evento fue la consolidación de la industria de telecomunicaciones en América Latina. Durante los últimos años se han observado fusiones y adquisiciones entre operadores, una tendencia lógica en un sector caracterizado por elevados requerimientos de gasto de capital.

De acuerdo con la administración, este proceso comienza a traducirse en una dinámica competitiva más racional, con menores presiones sobre precios y una mejora gradual en los ARPUs.

La convergencia tecnológica también debería favorecer una mayor adopción de servicios empaquetados y contribuir al crecimiento de la base de usuarios.

La moderación esperada del CAPEX constituye otro elemento relevante. Los 21,000 millones de dólares previstos para 2026-2028 equivalen a cerca de 7,000 millones de dólares anuales o aproximadamente 14% de los ingresos.

Según la empresa, una parte importante de esta tendencia responde al avance de la migración hacia redes de fibra óptica, cuya operación resulta más eficiente en términos de instalación, mantenimiento y consumo energético.

Por geografías, México continúa siendo el mercado más importante. La estrategia de Telcel se centra en preservar la lealtad de los clientes y elevar la rentabilidad mediante digitalización de procesos y eficiencias operativas apoyadas en inteligencia artificial.

En Telmex, el enfoque permanece en la expansión de la fibra óptica, el fortalecimiento del negocio de banda ancha y el desarrollo de alianzas comerciales, particularmente en servicios de entretenimiento.

Brasil fue identificado como una de las principales oportunidades de crecimiento. La elevada fragmentación del mercado de redes fijas —donde operan más de 7,000 proveedores regionales— abre la posibilidad de consolidaciones selectivas. No obstante, la administración enfatizó que sólo evaluará adquisiciones que generen valor para los accionistas.

Paralelamente, la empresa buscará incrementar su base de suscriptores mediante la convergencia tecnológica y expandir sus negocios empresariales, tanto en PyMEs como en grandes corporativos, a través de la venta de soluciones digitales y servicios integrales.

En Europa, particularmente en Austria y Europa del Este, persisten desafíos asociados al entorno económico y geopolítico. Sin embargo, la administración considera que existen oportunidades relevantes en servicios de nube e inteligencia artificial, impulsadas por las crecientes preocupaciones sobre soberanía tecnológica en la región.

Por su parte, Colombia continúa mostrando avances operativos. Las eficiencias en gastos han permitido alcanzar márgenes EBITDA cercanos a 40%, los más elevados entre los principales participantes del mercado, mientras que el crecimiento de ingresos sigue respaldado por el negocio empresarial y por mayores ARPUs en servicios móviles.

En nuestra opinión, la estrategia de América Móvil descansa cada vez más en tendencias de largo plazo, como la consolidación de la industria, la convergencia tecnológica y la expansión de los servicios digitales, que en el crecimiento orgánico tradicional del sector.

La consolidación de la industria, la convergencia tecnológica y la creciente demanda de soluciones digitales podrían traducirse en una expansión sostenida de la base de RGUs y en mejores niveles de rentabilidad, particularmente en mercados como Brasil.

El desempeño observado al cierre del primer trimestre de 2026 parece consistente con los objetivos planteados por la administración. Sin embargo, la validación de esta narrativa dependerá de la capacidad de la empresa para materializar las eficiencias prometidas y mantener disciplina en la ejecución del CAPEX.

En última instancia, serán los resultados trimestrales los que determinen si el mercado incorpora plenamente estas perspectivas en la valuación de la emisora.