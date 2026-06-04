Dow Jones en máximo; Broadcoam pega al Nasdaq

Los principales índices estadounidenses cerraron mixtos el jueves; el optimismo por avances hacia el fin de la guerra en Medio Oriente redujo la aversión al riesgo, mientras que el Nasdaq cayó por los débiles resultados de Broadcom.

El promedio industrial Dow Jones subió 1.72% a 51,562.30 enteros, el S&P 500 ganó 0.40% a 7,584.41 puntos y el Nasdaq Composite perdió 0.09% a 26,830.96 unidades.

El Dow rebotó tras la caída del miércoles y cerró en máximo histórico impulsado por las acciones de los sectores de salud y financieras. El S&P 500 registró ganancias más moderadas y en las últimas 12 sesiones solo ha caído una vez.

El fabricante de chips Broadcom informó sus resultados del primer trimestre en el que los ingresos quedaron por debajo de lo esperado, lastrando sus acciones que cayeron 12.56% y al Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico.

“Esperanzas de una salida pacífica de la guerra en Irán, signos de resiliencia económica y fortaleza en algunos beneficios corporativos reforzaron el optimismo, opacando las negativas en torno de Broadcom y haciendo que los principales índices accionarios estadounidenses finalizaran mixtos”, explicaron analistas de Casa de Bolsa Bx+ en un reporte.

Entre los 11 sectores del S&P 500, los de salud y finanzas registraron las mayores ganancias, mientras que el de tecnología fue el de peor desempeño.

BMV y BIVA cayeron

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, cayo 1.31% a 67,392.19 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 1.24% a 1,351.75 unidades.

Los referenciales presentaron su quinta caída en seis días y cerraron con su nivel más bajo en un mes en medio de novedades económicas y con la mirada puesta en la relación México-Estados Unidos.

Al interior del IPC, 31 de las 35 emisoras finalizaron el día con caídas.

Según analistas de Monex Casa de Bolsa, los índices mantienen presiones a la baja “por aversión global al riesgo ante temores inflacionarios, geopolíticos y mayores tasas”

Además, expresaron que el Mundial de Futbol podría devolverles el ánimo a los inversionistas en el corto plazo.

“En el caso del S&P/BMV IPC, estimamos que el evento tendrá incidencia en 22 de las 35 empresas de la muestra. Estas tienen un peso en la actualidad del 76% del IPC, de las cuales 15 de esas 22 emisoras presentan un amplio rezago (40% de la muestra)”, escribieron en un reporte.

Grupo Televisa, empresa de telecomunicaciones, escaló 3.21% a 9.33 pesos por título y encabezó a las ganadoras; le acompañó su homóloga Megacable.