Cuando Bruce Springsteen se desvaneció en busca de Nebraska

Nebraska es el trabajo más desolador en la discografía de Bruce Springsteen. Es el álbum en el que Springsteen decide romper con su propia mitología americana y llevarnos a un territorio sórdido y sin esperanza. Las 10 canciones que componen el álbum son piezas incompletas y con una instrumentación sumamente austera: guitarra, armónica y su voz.

Es un álbum que abre muchas preguntas para el escucha. Uno de ellos fue el músico y autor Warren Zanes. “Siempre tuve preguntas sobre Nebraska”, me respondió Warren Zanes sobre sus motivos para escribir un libro sobre el álbum más enigmático de Bruce Springsteen.

La respuesta está en su libro Deliver Me From Nowhere, una exploración sobre cómo Bruce Springsteen hizo uno de los giros artísticos más arriesgados e inadvertidamente cambió la forma de hacer música pop.

Nebraska, el sexto álbum de Springsteen y editado en septiembre de 1982, es una colección de canciones que fue registrada por en una grabadora de cuatro canales Teac-144 en una habitación de una casa rentada en Colts Neck, Nueva Jersey.

Warren Zanes es músico y ha colaborado en bandas como The Del Fuegos. También ha publicado libros sobre Warner Bros. Records, Tom Petty, Dusty Springfield.

“Las historias de Nebraska no son explícitamente sobre la vida de Bruce [Springsteen], pero son síntomas de lo que estaba pasando en su vida”, me dijo Zanes en una conversación.

Nebraska es el álbum más psicoanalítico, donde Springsteen exploró sus traumas de la infancia y nos llevó hacia la psique de personajes sin ninguna redención. A diferencia de su obra previa, que ofrecía un camino posibilitado por la libertad de un automóvil, los personajes de Nebraska están atados a su propia circunstancia.

“Quería historias para dormir obscuras”, escribe Springsteen en sus memorias. “Pensé en los discos de John Lee Hooker y Robert Johnson, música que suena tan bien con las luces apagadas. Quería que escucharan a mis personajes cantar, que sintieran sus pensamientos y sus acciones”.

Las grabaciones que Springsteen registró en un cassette representaban un giro artístico para el cantautor de Freehold, Nueva Jersey. La música era incompatible para ser reproducida con sus músicos de acompañamiento, la E Street Band. Springsteen trató de traducir estas grabaciones, pero encontró que las primitivas maquetas eran la forma final de aquellas canciones.

Luego de obtener su primer éxito en el Top 10 y una de las giras más exitosas con el álbum The River, Bruce Springsteen se ocultó en su casa para crear un álbum mítico. Ningún artista comercial había hecho tal hazaña, Nebraska fue el álbum en el que Springsteen se desvaneció por un momento para ofrecernos un disco grabado desde la intimidad de su habitación.

El libro de Warren Zanes es el punto de partida para la biopic musical sobre Bruce Springsteen Springsteen: Deliver me from Nowhere con Jeremy Allen White que se estrenará en otoño próximo.

Para Zanes Nebraska iba en sentido opuesto de casi todo lo que entendíamos sobre la música pop. Springsteen no hizo ningún tipo de promoción para el álbum. Ni una sola entrevista con la prensa ni un concierto.

Las grabaciones de Nebraska serán editadas este otoño para coincidir con el estreno de la biopic de Springsteen. Además de Jeremy Allen White, de The Bear, el elenco de la película lo completan Jeremy Strong como el manager Jon Landau, Marc Maron como el ingeniero Chuck Plotkin, Stephen Graham, Paul Walter Hauser y Gaby Hoffman.

El nuevo box set, anunciado esta semana y que se lanzará el 17 de octubre, incluirá la versión remasterizada del álbum, un disco con nueve canciones inéditas, la versión electrificada del álbum y una presentación en directo desde el Count Basie Theatre en Red Bank, Nueva Jersey filmada en 2025.

Deliver Me From Nowhere no busca ofrecernos una explicación definitiva sobre el álbum ni trata de encontrar significados a las letras de Springsteen. El libro nos ayuda a entender el acto de creación de Springsteen alejado de las opiniones y los reflectores.

Nebraska se convirtió en el trabajo más mítico de Bruce Springsteen por la forma en que su autor se desvaneció por un momento.

Para Zanes una de las grandes lecciones que nos ofrece el álbum “es cuanto misterio puede tener un disco. Y el no saber qué es lo que va a pasar cada que escuchas Nebraska es parte de ese misterio”.

“Put your make-up on and fix your hair up pretty and meet me tonight in Atlantic City”.

