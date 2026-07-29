Sin papeles, 15.8 millones en Estados Unidos

La población de personas extranjeras que residían en Estados Unidos sin autorización de residencia permanente alcanzó un máximo histórico de 15.8 millones a mediados de 2024, de acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute (MPI), que atribuye el crecimiento al aumento de los flujos hacia la frontera durante los últimos años, la recuperación económica estadounidense y los programas de protección temporal implementados por la administración de Joe Biden.

El estudio señaló que México continúa siendo el principal país de origen de esta población, con 5 millones 519,000 personas, seguido de Guatemala (1.52 millones), Honduras (1.34 millones), El Salvador (920,000), Venezuela (797,000), Colombia (444,000), Nicaragua (440,000), Brasil (368,000), Filipinas (356,000) y Ecuador (342,000).

Sin embargo, el informe destacó una transformación en la composición de esta población. Mientras en 2010 los mexicanos representaban 62% del total, para mediados de 2024 su participación cayó a 35%, reflejando una creciente diversificación de los países de origen.

Centro y Sudamérica impulsan el crecimiento

Aunque el número de mexicanos aumentó en 266,000 personas entre 2019 y 2024, el crecimiento fue considerablemente menor al registrado por otros países de América Latina.

MPI documentó que en el periodo la población procedente de Centroamérica aumentó en 2.3 millones de personas, mientras que la originaria de Sudamérica creció en 1.3 millones.

En Centroamérica, el incremento estuvo encabezado por Guatemala y Honduras, cuyos ciudadanos abandonaron sus países debido a la combinación de violencia de pandillas, inestabilidad política, dificultades económicas y periodos prolongados de estrés agrícola que agravaron las condiciones de vida.

Mientras que, en Sudamérica, el mayor crecimiento correspondió a Venezuela, cuya población pasó de 216,000 a 797,000 personas, un aumento de 581,000. También sobresalieron Colombia, con un incremento de 262,000 personas; Ecuador, con 195,000, y Brasil, con 174,000.

Dicho aumento se atribuyó, principalmente, a la crisis económica y política venezolana, así como a episodios de violencia e inseguridad en Colombia y Ecuador.