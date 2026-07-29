Wall Street cerró a la baja luego de la decisión de la Fed

Wall Street cerró con fuertes caídas el miércoles después de que la Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés, y luego de que las acciones de fabricantes de chips relacionados con la Inteligencia Artificial acentuaron las bajas recientes a la espera de los informes trimestrales de Microsoft y Meta Platforms.

La decisión de la Fed, ampliamente anticipada, de mantener la tasa de interés de referencia en el rango del 3.50-3.75% suscitó la disidencia de tres de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, órgano encargado de fijar la política monetaria, quienes “preferían” un aumento de un cuarto de punto porcentual en esta reunión.

El S&P 500 perdió 1.51%, a 7,316.40 unidades; el Nasdaq Composite cayó 1.74%, a 24,442.94 puntos y el Promedio Industrial Dow Jones bajó 2.18%, a 51,594.86 enteros.

El S&P 500 tocó su nivel más bajo en un mes, mientras que el Nasdaq se situó cerca de 9% por debajo de su máximo histórico de junio.

Los inversionistas esperaban que la Fed mantuviera las tasas sin cambios. La inflación se ha situado por sobre el objetivo del banco central durante más de cinco años y, hasta el mes pasado, se estaba acelerando a medida que la guerra en Oriente Medio impulsaba los precios mundiales del combustible y los alimentos.

“La Fed se mantuvo firme, tal como se esperaba. Sin embargo, la gran pregunta ahora es: ¿cuánta presión tendrán para subir las tasas en septiembre? La inflación sigue elevada y, con el repunte del precio del crudo, el mercado espera que la próxima alza se produzca efectivamente en septiembre”, dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group.

Esta es la primera ocasión en una década que tres integrantes del Comité Federal de Mercado Abierdo (FOMC, por su sigla en inglés) votaron en el mismo sentido y con la misma magnitud para oponerse a la decisión de política monetaria.

Ahora la mayoría de los participantes del mercado apuesta por al menos un aumento de 25 puntos base, posiblemente en la reunión de septiembre, de acuerdo con datos de futuros de las tasas en el mercado electrónico CME.

En declaraciones a la prensa, el jefe de la Fed, Kevin Warsh, dijo que el gasto en IA estaba sentando las bases para el crecimiento futuro.

Los fabricantes de chips relacionados con la IA sufrieron nuevas caídas después de que el beneficio trimestral de SK Hynix , que se sextuplicó, no cumplió con las elevadas expectativas de los inversionistas.