Consejo de Gobierno del BoC está dividido

Antes de la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Canadá (BoC, por sus siglas en inglés) del 15 de julio, los miembros del Consejo se mostraron divididos sobre la sostenibilidad de la recuperación económica, según se desprende de las actas de la reunión publicadas ayer.

El banco mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia a un día en 2.25% y pronosticó que la economía crecería 2.5% en términos anualizados en el segundo trimestre, tras haberse estancado por completo en el primero.

“El Consejo de Gobierno se mostró confiado en la recuperación del crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Sin embargo, hubo diversidad de opiniones entre los miembros del Consejo de Gobierno sobre la sostenibilidad de dicha recuperación más allá del corto plazo”, se indica en las minutas.

“Los miembros coincidieron en que sería necesario seguir de cerca los datos para detectar indicios de que el crecimiento se estuviera generalizando tal y como se había previsto”.

Entre las posibles razones del crecimiento decepcionante se encontraban la incapacidad de las empresas para seguir adaptándose a los aranceles estadounidenses, el estancamiento del mercado inmobiliario en Toronto y Vancouver, la disminución de la resistencia de los consumidores y el estancamiento de las exportaciones y la inversión empresarial, según señalaron los miembros.

El banco, cuyo objetivo es una inflación de 2.0%, afirma que no tendrá en cuenta los efectos directos del aumento de los precios del petróleo. Los miembros del Consejo señalaron que había pocos indicios de que el aumento de los precios del petróleo se estuviera trasladando a los precios de otros bienes y servicios.

“Sin embargo, cuanto más tiempo se mantengan elevados los precios del petróleo, mayor será el riesgo de que sus efectos inflacionarios se extiendan. Los miembros acordaron reiterar en sus comunicaciones que no permitirían que el aumento de los precios del petróleo provocara una inflación persistente”, señalan las actas.

Algunos miembros mostraron su preocupación por los indicios de una tendencia al alza en las expectativas de inflación a medio plazo, pero todos coincidieron en que las expectativas de inflación a largo plazo seguían bien ancladas.

La combinación del conflicto en Medio Oriente y la política comercial de Estados Unidos está complicando la labor del banco de Canadá.

Si sube las tasas para contrarrestar el efecto del aumento de los precios del petróleo, podría perjudicar a la economía, pero si los baja para impulsar el crecimiento, eso podría desencadenar un repunte de la inflación.