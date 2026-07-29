TEPJF confirma sanción a México Tiene Vida

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó firme las sanciones interpuestas en contra de la organización ciudadana “México Tiene Vida”, la cual alteró, simuló o fotocopió de manera irregular más de 5,000 credenciales de elector como parte de sus intentos para obtener el registro como partido político nacional.

Ante ello, el TEPJF confirmó la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la cual sancionó a la organización ciudadana México Tiene Vida, A.C., por la “captación de registros de afiliación con inconsistencias, en las modalidades de simulación y uso de fotocopias de credencial para votar”.

México Tiene Vida impugnó la resolución del INE al acusar que se clasificó indebidamente 74 registros como casos de simulación y, por otra, que valoró incorrectamente su capacidad económica al imponer las multas.

No obstante, la máxima instancia en materia electoral determinó desechar la queja al considerar que fue correcta la calificación de simulación, porque los registros irregulares incorporaron imágenes obtenidas de una pantalla o dispositivo para aparentar su captación conforme al flujo ordinario de la aplicación móvil.

También, determinó infundado el agravio expuesto por la asociación civil sobre el monto de las multas impuestas y su capacidad económica, al establecerse que las sanciones resultan adecuadas y proporcionales a las faltas cometidas, pues el INE valoró información financiera objetiva de la organización, incluidos estados de cuenta, depósitos, retiros, saldos, ingresos y egresos reportados, de los cuales advirtió ingresos superiores al monto total de las multas.

De acuerdo con la resolución, el INE distinguió dos tipos de irregularidades: por un lado, 3,062 registros simulados, en los que presentaron elementos obtenidos de fuentes distintas al acto presencial de afiliación —como imágenes tomadas de pantallas o dispositivos— para aparentar que el registro cumplía con el procedimiento de autenticación previsto en el instructivo; y, por otro, 2,622 registros sustentados en fotocopias de credencial para votar.

Es así que por los registros simulados se le multó con 34,434.68 pesos; y por los registros con fotocopias impuso una multa de 98,884.36 pesos.

La propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, añade que el instructivo del INE exige que para las afiliaciones, la persona auxiliar deberá capturar directamente el anverso y reverso de la credencial para votar original, tome una fotografía viva de la persona afiliada y recabe su firma manuscrita digitalizada en el dispositivo.