Fed mantiene sus tasas de interés tras decisión dividida

La Reserva Federal (Fed) mantuvo ayer sus tasas de interés, en una decisión dividida.

En medio de una inflación persistente provocada por la guerra en Medio Oriente y las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que baje las tasas e impulse el crédito, el Comité de Política Monetaria (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed decidió por mayoría mantener en un rango de 3.50-3.75% sus tasas de referencia, por quinta vez consecutiva.

Tres de los doce participantes en la votación se pronunciaron a favor de un aumento de 25 puntos base (pb).

“En este momento, creo que debemos esperar que el FOMC suba las tasas en 25 pb en septiembre, a menos que los datos del mercado laboral se desplomen o que la inflación subyacente se sitúe más cerca de 2.0% anualizado, algo que no espero que ocurra en las lecturas de julio o agosto previas a la reunión del FOMC de septiembre”, mencionó Omair Sharif, fundador y presidente de la empresa de previsiones Inflation Insights.

Decisión esperada, economía resiliente

El mercado esperaba este resultado: según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch, cerca de dos tercios de los analistas habían anticipado tal decisión. Sin embargo, al mismo tiempo, un tercio de los analistas apostaba por un incremento de tasas de interés.

Era una porción importante de opiniones divergentes entre los especialistas, algo que se ve poco la víspera de la decisión, y que se explica en particular por la voluntad del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, de dejar de dar de antemano indicaciones sobre la dirección que podría tomar el banco central de EU.

“La economía (estadounidense) ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y nos muestran un crecimiento que sigue siendo robusto”, dijo Warsh en conferencia de prensa.

En sus primeras declaraciones públicas como presidente de la institución, Warsh reafirmó que la entidad se centraría en devolver estabilidad a los precios, sin aportar, no obstante, ninguna indicación sobre el método previsto.

Un alza de tasas de interés habría representado, sin embargo, un escenario desfavorable para el presidente Trump, quien ha prometido un recorte tanto en los precios como los costos de endeudamiento.

Tasas más altas suponen crédito más caro

Varios integrantes del FOMC habían afirmado que contemplaban un incremento, y uno de ellos, Christopher Waller, había estimado a mediados de julio que la Fed “debe estar preparada para endurecer su política monetaria para evitar una repetición del episodio de inflación del 2020-2021”, durante la pandemia de Covid-19.

Si bien Waller finalmente se manifestó a favor del statu quo, no fue el caso de sus colegas Beth Hammock, Lorie Logan y Neel Kashkari.

Antes de nombrar a Kevin Warsh, de quien no oculta que espera una política monetaria más acomodaticia, Donald Trump llevó a cabo una campaña encarnizada contra quien ocupó durante ocho años la presidencia de la Fed, Jerome Powell.

El Presidente estadounidense mantuvo la presión sobre el banco central hasta el último momento, y aseguró el lunes que “el informe sobre la inflación ha sido muy bueno”, con “costos que bajan rápidamente”.

En realidad, la inflación ha vuelto a subir en los últimos meses, principalmente debido a la guerra en Medio Oriente consecutiva a los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán.

En mayo, el índice PCE, que la Fed privilegia para determinar su política monetaria, registró 4.1%, 0.3 puntos porcentuales más que en abril, y un aumento de 1.2 puntos desde febrero.

Desde entonces, los precios de la energía (principal causa del actual pico de inflación) han vuelto a bajar, no obstante, siguen a un nivel mucho más elevado que a comienzos de año y muy volátiles según la evolución de las hostilidades.

Los datos del PCE de junio se conocerán hoy.

Según la mayoría de los analistas, el hecho de que la inflación esté vinculada a la energía explica que pueda considerarse temporal.

Mercado laboral, sólido

El mercado laboral, en tanto, continúa mostrando solidez.

El desempleo sigue bajo (4.2%), aunque este dato se explica en parte por una disminución de la tasa de participación de la mano de obra en la economía, un guarismo que se ubica en su menor nivel desde la pandemia.

“Lo estamos haciendo bastante bien colectivamente como país, como responsables de política económica en materia de pleno empleo”, estimó Warsh.

“Sin embargo, nos está yendo considerablemente peor en lo que respecta a los precios. Por eso los describimos como elevados y eso es lo que ha ocupado la mayor parte de nuestro debate”, concluyó.

La Fed tiene un doble mandato que consiste en mantener a raya la inflación (su objetivo es de 2.0% anual) y lograr el pleno empleo.

Un “tipo brillante”

Por su parte, el mandatario estadounidense se negó a dar la espalda al “brillante” Presidente de la Fed, elegido personalmente por él, a pesar de que Warsh no ha aplicado los recortes de tasas que Trump desea desesperadamente y tiene pocas perspectivas de hacerlo en un futuro próximo.

“Es un tipo brillante”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Sé que le encantaría ver tasas de interés más bajas, pero tiene una junta, y es una junta política, y ellos quieren mantener las tasas altas. Sin embargo, lucharemos contra las tasas”.

Kevin Warsh, por el contrario, insinuó en la conferencia de prensa que, de hecho, podría estar más inclinado a favor de alzas de las tasas de interés como respuesta adecuada al repunte de la inflación que se está produciendo actualmente, junto con un mercado laboral y una economía resistentes.

“Cualquier responsable de un banco central, especialmente uno cuyo mercado laboral se encuentre más o menos en equilibrio (…) Cualquier responsable de un banco central, cuando ve que la inflación subyacente tiende al alza, se inclina más por endurecer la política monetaria. De nuevo, cuando se ha cumplido la otra parte de su mandato y se observa que la inflación subyacente está descendiendo, se inclina más por flexibilizar la política”, afirmó Warsh. “Esa es mi función de reacción”.