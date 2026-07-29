Adelanta Sheinbaum nuevas indagatorias en caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hay nuevas investigaciones sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se le darán a conocer a las familias de los estudiantes.

“Sobre el caso Ayotzinapa, ya lo hemos comentado varias veces: hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado.

“Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, indicó.

Comisión de la verdad

Recientemente, dentro de las familias se ha presentado voces tanto a favor como en contra de crear una nueva comisión de la verdad que ayude a las investigaciones para conocer el paradero de los estudiantes.

Un grupo conformado por Felipe de la Cruz Sandoval, Socorro Villareal Moctezuma, Margarita Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, Mario Micaela Fernandez y Hugo Mora Venancio, solicitó recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar improcedente la creación de una nueva Comisión de la Verdad, al considerar que esta medida retrasaría las investigaciones, duplicaría esfuerzos institucionales y no contribuiría al esclarecimiento del caso.

La petición fue presentada el pasado 24 de julio ante la SCJN, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), en el marco del análisis que realizará el máximo tribunal sobre el amparo en revisión 203/2017 y sus acumulados, relacionado con la posibilidad de ordenar la creación de un nuevo mecanismo de investigación.

Los promoventes sostuvieron que la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, presenta “serios vicios de competencia” y califican la eventual creación de una nueva Comisión de la Verdad como una medida "disfuncional”.

Argumentaron que un nuevo organismo provocaría la fragmentación de las investigaciones ministeriales que actualmente se encuentran en curso, además de duplicar el trabajo pericial y forense, generar mayores costos para el Estado y retrasar el acceso a la verdad y la justicia.

En lugar de constituir una nueva comisión, el grupo de familiares pidió a la Suprema Corte fortalecer las instancias que actualmente participan en la investigación.

Además, platearon el incrmentar los recursos para la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y reforzar la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).