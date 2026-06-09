México frente al avance de las nuevas tecnologías

El conocimiento acumulado a lo largo de la historia humana ha propiciado que los avances científicos y tecnológicos se desarrollen cada vez con mayor velocidad, provocando cambios profundos en la manera en la que nos desarrollamos. Estos cambios, que hoy se suscitan a una velocidad vertiginosa, generan nuevas formas de comunicación a través de un lenguaje abstracto y demandan habilidades y especializaciones que hace pocos años se imaginaban aún lejanas.

La humanidad encara un nuevo paradigma, tal vez el preludio de una nueva era en la que la inteligencia artificial, junto con sus inconmensurables bases de datos y las supercomputadoras, con sus sofisticados algoritmos, transforman radicalmente nuestra forma de vivir y comprender el mundo. En áreas como la salud humana o la producción agropecuaria, los avances en biotecnología representan herramientas para combatir enfermedades o para incrementar la productividad de modo exponencial.

Por ello, es urgente invertir en la preparación de capital humano que posea las habilidades científicas y tecnológicas para tomar ventajas de estos avances, sea capaz de discernir y sortear los riesgos que implican las nuevas tecnologías. Es necesario tomar decisiones pertinentes, tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el de las inversiones. Será un error no hacerlo.

Veamos ahora lo que está ocurriendo con la agricultura inteligente, que hace uso de la IA para decidir cuándo regar o fertilizar los cultivos, definir el periodo de cosecha, predecir factores climatológicos adversos, así como el manejo y control de los robots en las prácticas agrícolas, monitoreo del comportamiento de los animales domésticos, diagnóstico de enfermedades, períodos de gestación, ganancias de biomasa, etc. También se emplea en la optimización de la cadena productiva, prediciendo precios, demandas, reducción de desperdicios y pérdidas de cosecha, entre muchas otras aplicaciones.

Aún más sofisticado es el avance científico que permite el complemento de la IA y la nanotecnología con la biotecnología, específicamente la transgénesis y la edición genómica, para crear, en una forma más precisa, nuevas combinaciones genéticas que permitan mejorar las especies vegetales y animales que alimentan a la humanidad, minimizando el riesgo en su consumo, reduciendo los costos económicos para los productores y el menor impacto ambiental.

Estos avances biotecnológicos sustentan claramente las razones de la necesaria y urgente preparación de cuadros técnicos en las universidades e institutos de investigación del país. Los nuevos profesionistas deben estar capacitados para asistir en la toma de decisiones en la era de la supercomputación, y preparados para enfrentar los posibles riesgos del uso irresponsable de estas herramientas tecnológicas.

Debemos estar conscientes de que esta nueva era tendrá impactos diferenciados en los distintos tipos de agricultura y en los productores, por lo que los nuevos profesionistas también deberán estar habilitados para compartir estas tecnologías complejas con los agricultores. La tecnología no debe ser un factor que ensanche las brechas de desigualdad; por el contrario, debe ser parte de las soluciones para todo tipo de productores.

El desarrollo del país dependerá de la capacidad para definir con sabiduría qué le es más conveniente al momento de impulsar estas tecnologías revolucionarias y utilizarlas en beneficio de toda la población.

Durante décadas, México ha desarrollado una reconocida capacidad productiva en la agricultura y la agroindustria. Sin embargo, para continuar siendo un país competitivo deberá adoptar los avances científico-tecnológicos que están ya siendo implementados en otros países con los que disputamos los mercados globales.

La IA, la automatización de procesos, la predicción, los sensores y las imágenes aeroespaciales, sumadas a la biotecnología y la edición genómica, utilizadas bajo una directriz adecuada, podrían permitir que nuestro país no solo continúe siendo competitivo, sino que también avance hacia una mayor inclusión social y tecnológica en el campo. Nos enteramos con satisfacción de que la UNAM creó recientemente un Consejo de IA, lo que permite ver con optimismo que en el país se están dando pasos en el análisis y perspectivas de estos nuevos emprendimientos.

Habrá que tomar decisiones en el corto plazo. La disyuntiva está entre aceptar los desafíos que conduzcan a un rápido entendimiento y eventual adopción de la IA, la automatización, la biotecnología y demás herramientas que empiezan a estar disponibles, o quedar excluidos de las contribuciones y directrices que están trazando los nuevos avances científicos y tecnológicos en el mundo.

El Estado, apoyado por una fuerte política de promoción de la ciencia y la innovación, debe definir la orientación y la ruta a seguir; valorar, con base en las capacidades nacionales, el ritmo al que se habrá de integrar en esta nueva revolución tecnológica.