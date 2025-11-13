¿La IA puede hacernos más inteligentes?

No pasa una semana sin que alguien insista en cómo la Inteligencia Artificial va a acabar con la inteligencia humana: un video en redes, un amigo por WhatsApp, algún colega periodista… Pero seamos honestos: la IA no nos ha quitado inteligencia (al menos, no la de aprendizaje y razonamiento)… Simplemente nos encontró así.

Cifras de la UNESCO indican que, para 2020, el 95% de los adultos en México sabía leer y escribir. Sin embargo, eso no significa que estemos aprovechando esa capacidad.

El reporte “Skills Strategy – Tlaxcala (México)” de la OCDE, publicado en 2021 (dos años antes de la llegada de ChatGPT), reveló que 51% de los adultos mexicanos se ubican en el nivel 1 o inferior en competencia lectora, según la encuesta PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). En la práctica, esto significa que sólo pueden comprender textos muy breves sobre temas familiares. El mismo estudio muestra que aproximadamente 60% de los adultos en México se encuentra también en el nivel 1 o inferior en competencias numéricas.

A nivel global, la cosa no es tan diferente: la OCDE advierte que en la mayoría de los países las habilidades de lectura y matemáticas de los adultos han declinado o se han estancado en la última década.

¿Podría la Inteligencia Artificial empeorar esas cifras? Quizás. Pero, ¿qué tal si la educamos a nuestro favor, para revertirlas?

Aquí comparto algunas ideas para usar la IA generativa más allá de crear textos perfectos o videos simpáticos. Porque el verdadero reto no es que la IA piense por nosotros, sino que nos obligue a pensar mejor con ella.

1. Organiza tu día o proyecto

Pídele a la IA que te entregue un plan de 30 días para organizar un proyecto o formar un nuevo hábito. En tu prompt (las instrucciones que das a la IA: explica tu rutina diaria, horarios, momentos de mayor carga, fortalezas y debilidades, y detalla el objetivo que quieres lograr.

También puedes solicitarle que actúe como coach personal, dando seguimiento a tus avances, proponiendo soluciones y ayudándote a organizar equipos. Pídele que base su plan en distintas metodologías (SMART, Ágil, Cascada, Scrum, Kanban, PRINCE2 o Ruta Crítica) y que te explique cuál se adapta mejor a tu proyecto.

2. Ordenar ideas

En lugar de “soltar” preguntas sin contexto, usa la IA para crear mapas mentales guiados o generar preguntas que inviten a la reflexión.

En tu prompt, describe a detalle el tema o dilema que trabajas y todo lo que piensas al respecto. Luego, pídele que organice la información en ideas principales, argumentos, ejemplos, y que te señale dónde repites conceptos o te estancas.

Aquí la IA no te dará respuestas: te ayudará a pensar mejor.

3. Validar proyectos

Usa la IA como segunda opinión sobre un proyecto en marcha. Pídele que analice tu idea desde distintas perspectivas (por ejemplo, con el enfoque de un gerente de ventas o de un analista de marketing). Solicita que evalúe tus hipótesis, detecte vacíos o proponga nuevos enfoques.

No tomes las respuestas como verdades absolutas, sino como material de trabajo para fortalecer lo que ya tienes.

4. Pide resúmenes útiles y precisos

En lugar de pedir explicaciones genéricas, entrégale una bibliografía o lista de fuentes sobre el tema que estudias. Antes, puedes pedir que te dé un listado de libros, tesis, revistas y documentos sobre tu tema o preocupación.

Pídele que cree un documento de trabajo con un número específico de párrafos o páginas, ejemplos, referencias y preguntas para comprenderlo mejor.

También puedes pedir que te haga un plan de lectura mensual sobre el tema que más te interese.

5. Aprende algo nuevo

Convierte a la IA en tu tutor personalizado. Pídele que diseñe un plan de estudios con fechas y tiempos definidos, técnicas semanales para memorizar o comprender mejor, ejercicios prácticos, material adicional, ejemplos reales y recursos complementarios.

Explícale tus metas, tu estilo de aprendizaje y el tiempo que puedes dedicarle.

Incluso, puede evaluarte de vez en cuando para medir tus avances.

Porque el verdadero desafío de la IA no está en la tecnología, sino en cómo la integramos en nuestra forma de pensar. Por ello, recomiendo probar cada idea en diferentes modelos, pues cada uno tiene inteligencias distintas:

ChatGPT (OpenAI): es más didáctico, ideal para estructurar ideas.

(OpenAI): es más didáctico, ideal para estructurar ideas. Gemini (Google): es breve y directo, útil para lluvia de ideas.

(Google): es breve y directo, útil para lluvia de ideas. Claude (Anthropic): es más reflexivo, perfecto para análisis largos.

(Anthropic): es más reflexivo, perfecto para análisis largos. Copilot (Microsoft): es práctico para manejar todas tus tareas en Word o Excel.

(Microsoft): es práctico para manejar todas tus tareas en Word o Excel. Grok (Elon Musk): es provocador y creativo, ideal para pensar fuera de lo convencional.

En un mundo donde la lectura y el pensamiento crítico parecen retroceder, la Inteligencia Artificial nos invita a hacernos una pregunta esencial: ¿estamos dispuestos a pensar mejor o solo queremos resultados rápidos?

Quizás peque de optimista, pero creo que la IA puede convertirse en nuestra aliada, no para sustituir la mente humana, sino para recordarnos de lo que todavía somos capaces de aprender, razonar y crear.