2 formas de crear el prompt perfecto para hablar con la IA

Seguramente usas el verbo googlear, tuitear o postear. Bueno, creo que dentro de poco también diremos "promptear" para referirnos al gran arte de crear prompts, es decir, instrucciones claras y detalladas para que los modelos de Inteligencia Artificial Generativa nos ayuden a crear contenidos, investigar o resolver dudas. Y sí, es todo un arte.

Si alguna vez te has preguntado cómo es que algunas personas parecen sacarle el máximo provecho a estas herramientas, mientras que otras apenas las usan como si fueran un simple buscador, aquí está la clave: el secreto está en saber “conversar” con la IA, es decir, hacer las preguntas correctas y dar instrucciones precisas. Eso es un prompt.

Ojo: si tú haces preguntas genéricas y cortas como “¿Cuál es la mejor inversión?”, como si se la lanzaras a Google, entonces sí que necesitas leer esto.

Hoy te comparto dos formas para diseñar prompts con total maestría. En ambos casos, usaré como ejemplo la petición de “Cómo empezar a invertir”, aunque, por supuesto, podrás adaptar las fórmulas a cualquier otra necesidad.

Porque aunque no existe una única receta infalible para crear un buen prompt, sí hay algunos principios clave: debes ser claro, muy específico y dar contexto en cada solicitud. Así que olvídate de los mensajes breves y vagos. Empieza a invertir tiempo y estrategia en tus prompts, porque de eso dependerá de cómo te funcionará la IA.

Por cierto, estas fórmulas las desarrollé usando diferentes herramientas de Inteligencia Artificial, para compartirlas con mis alumnos, así que te invito a que crees tus propias versiones. Esa es la magia de la IA: mientras más personalices y entrenes a tu asistente digital, mejores resultados obtendrás.

C.A.R.O. - La fórmula básica

Haz tu prompt de cuatro párrafos y que cada uno explique lo siguiente. Mientras más detallado, mejor:

C - Contexto : ¿Cuál es el tema o el problema que quieres conocer o resolver?

: ¿Cuál es el tema o el problema que quieres conocer o resolver? A - Acción : ¿Qué quieres que haga la IA?

: ¿Qué quieres que haga la IA? R - Rol : ¿Desde qué perspectiva o habilidad quieres que la IA te responda?

: ¿Desde qué perspectiva o habilidad quieres que la IA te responda? O - Objetivo: ¿Qué resultado final esperas lograr?

Usando el ejemplo de "Cómo empezar a invertir", este sería un prompt efectivo –sí, así de largo–:

"Soy una persona de 30 años con ingresos estables, pero sin experiencia previa en inversiones. Tengo $1,000 MXN disponibles para empezar y puedo ahorrar $500 MXN mensuales. Mi meta es construir patrimonio a largo plazo, no busco enriquecerme de la noche a la mañana. (C - Contexto)

Quiero que me proporciones una guía paso a paso sobre cómo un principiante como yo puede empezar a invertir de forma segura y efectiva con mi presupuesto actual. (A - Acción)

Actúa como un asesor financiero paciente y didáctico, que explica conceptos complejos de forma sencilla y me dé ejemplos. (R - Rol)

El objetivo que busco es tener un plan de acción claro y accionable con al menos 4-5 pasos clave, entendiendo los primeros riesgos y consideraciones. (O - Objetivo)

C.R.I.S.T.A.L. - La fórmula para avanzados

Haz un prompt de siete párrafos, con esta información. Recuerda ser muy detallado.

C - Contexto : ¿Cuál es el tema o el problema que quieres conocer o resolver?

: ¿Cuál es el tema o el problema que quieres conocer o resolver? R - Rol : ¿Desde qué perspectiva o habilidad quieres que la IA te responda?

: ¿Desde qué perspectiva o habilidad quieres que la IA te responda? I - Instrucción : Sé muy claro con lo que quieres.

: Sé muy claro con lo que quieres. S - Salida o Formato : Define cómo quieres la respuesta.

: Define cómo quieres la respuesta. T - Tono : Indica la "personalidad" de la respuesta.

: Indica la "personalidad" de la respuesta. A - Analogía/Ejemplo : Guíame con claridad.

: Guíame con claridad. L - Límites/Condiciones: Establece las reglas del juego.

Usando el ejemplo de "Cómo empezar a invertir", este sería un prompt efectivo –í, todavía más largo–:

"Soy un inversionista principiante, me animé a guardar mis primeros $1,000 MXN para invertir y puedo aportar $300 MXN mensuales. Me da un poco de miedo el riesgo, pero sé que necesito empezar para que mi dinero no pierda valor con la inflación. (C - Contexto)

Actúa como un mentor de finanzas personales, que me inspire confianza y me dé consejos prácticos. No quiero que me regañes por lo que no he hecho. Quiero consejos concretos. (R - Rol)

Para iniciar, quiero que me guíes en los primeros 3 pasos que debo dar para empezar a invertir, enfocándote en opciones de bajo riesgo y fáciles de entender para alguien sin experiencia. Que sean acciones que pueda hacer este mes. (I - Instrucción)

Dame la respuesta en una lista numerada, paso a paso, en un PDF, con un título para cada paso y una explicación de no más de 4 oraciones. Agrega un calendario de acción para los siguientes 30 días. (S - Salida o Formato)

Evita cualquier tecnicismo. Si hay algún concepto que consideres que necesito aprender para hacerlo mejor, explícamelo aparte, con ejemplos. (T - Tono)

Imagina que me lo explicas como si fuéramos amigos y estuviéramos en una cafetería, sin formalismos. No me vayas a hablar como maestro, porque no te voy a entender. (A - Analogía/Ejemplo)

Por último, no menciones criptomonedas. Concéntrate en herramientas de inversión accesibles en México para pequeños montos y bajo riesgo". (L - Límites/Condiciones)

Como verás, “hablar” con la Inteligencia Artificial va mucho más allá de una simple pregunta y respuesta. Así que la próxima vez que abras tu herramienta de IA favorita, recuerda que tienes en tus manos un superpoder conversacional: todo se basa en cómo pidas lo que buscas.

Hay otras formas de crear prompts, basados en el modelo de pensamiento o tipo de Inteligencia Artificial, pero eso lo dejamos para otra ocasión. ¡Hasta la próxima, y que tus conversaciones con la IA te traigan grandes rendimientos!

*Esta columna quincenal, llamada “IA: Integrados y Apocalípticos” filosofa sobre la Inteligencia Artificial, con sus pros y contras y cómo se va integrando en la vida cotidiana.