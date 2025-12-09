Rehilete

Educación con Rumbo prendió las alarmas al denunciar un deterioro persistente en el sistema educativo y decisiones políticas que, lejos de ayudar, desordenan el panorama. Patricia Ganem advirtió que México avanza a contracorriente de prácticas internacionales probadas y mantiene una inversión insuficiente que crecerá como “bola de nieve”. La organización insistió en una política educativa sólida, de largo plazo y basada en evidencia, capaz de garantizar aprendizajes esenciales y fortalecer la formación docente.