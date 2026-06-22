Getty Images sube más de 100% en Bolsa

Las acciones de Getty Images se dispararon más de 100% el lunes en el mercado bursátil de Estados Unidos, después de que la empresa de imágenes anunció un acuerdo de licencia con la startup de inteligencia artificial OpenAI.

Las acciones de Getty Images avanzaban 124.7% al operar en 1.36 dólares, lo cual contrasta con la caída acumulada de 55% en lo que va del año. Sin embargo, el alza se moderó y cerraron con una ganancia de 90 por ciento.

Los títulos de la empresa de fotografías han caído a lo largo del año ante el temor de que OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial ingresen a este mercado. Getty Images no reveló los términos financieros de su acuerdo con OpenAI ni tampoco dijo si sus imágenes se utilizarían para entrenar futuros modelos de OpenAI.

Abbvie, una biofarmacéutica estadounidense, acordó la compra en 10,900 millones de dólares de Apogee Therapeutics, para reforzar su portafolio enfocado a enfermedades dermatológicas, respiratorias e inflamatorias.

La operación le permitirá acceder a tratamientos en desarrollo para atender enfermedades como dermatitis atópica y el asma, señalaron las compañías en un comunicado conjunto.

El acuerdo, que podría concretarse en el tercer trimestre de 2026, considera el pago de 135.11 dólares por cada acción de Apogee en efectivo. Se prevé que la transacción tenga un impacto positivo en las ganancias por acción (EPS por sus siglas en inglés) de AbbVie a partir de 2032.

El monto de la operación está por debajo de otras grandes adquisiciones realizadas por AbbVie, como la compra de Allergan por 63,000 millones de dólares y de Shire por 54,000 millones de dólares.

Las acciones de AbbVie, creada tras la escisión de Abbott Laboratories en 2013, subieron 6.2% en la Bolsa de Valores de Nueva York, mientras que la de Apogee se dispararon hasta 46.7%, cotizando en 132.60 dólares.

Fresnillo, el mayor productor de plata primaria del mundo, dijo que adquirirá un interés de 5% en la empresa mexicana dedicada a la exploración minera Sinda.

La filial de industrias Peñoles dijo que la operación será realizada mediante una colocación privada en el marco de la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de Sinda en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Sinda es titular, o cuenta con derechos de exploración y explotación, sobre cinco concesiones mineras contiguas que abracan un descubrimiento greenfield de gran escala con alta ley de plata y oro, que es adyacente al proyecto de exploración avanzada de Fresnillo, ubicado en el histórico cinturón epitermal de plata de Guanajuato.

Fresnillo dijo que está adquiriendo las acciones de Sinda para incrementar su exposición a distritos geológicos de plata atractivos, complementando el portafolio orgánico de la compañía. El cierre de la colocación simultánea está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluyendo el cierre de la OPI.

Lucid Motors, una automotriz estadounidense enfocada en el desarrollo de vehículos eléctricos de alta gama, eliminó uno de los turnos de su centro de producción en Casa Grande, en Arizona, el cual depende de proveedores de autopartes ubicados en el estado de Sonora.

El recorte de producción en la planta, conocida como AMP-1, forma parte de un plan orientado a alcanzar la rentabilidad y generar flujo de efectivo positivo.

El programa busca "impulsar el camino de la compañía hacia la rentabilidad y la generación de flujo de caja positivo mediante la racionalización de su estructura organizativa, la optimización de los gastos operativos y la alineación de los planes de producción con la demanda prevista", indicó Lucid.

La medida forma parte de un recorte de 18% de su plantilla en manufactura.

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