Bonos del Tesoro en máximo de 16 meses

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el lunes y los rendimientos a 2 años —sensibles a las tasas de interés— alcanzaron su máximo en 16 meses, mientras los operadores se posicionaban ante la perspectiva de una Fed más agresiva y de subidas de tasas a finales de este año.

El miércoles pasado, la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios pero los responsables de política monetaria prevén una subida de los costos de financiamiento a finales de este año en medio de la creciente preocupación por una inflación que se mantiene por encima del objetivo del 2 por ciento.

“El principal factor impulsor del mercado en estos momentos es un cambio bastante drástico hacia una postura más restrictiva en las expectativas, tras las declaraciones de Warsh y al observar el cambio en el gráfico de puntos de la semana pasada”, afirmó Zachary Griffiths, responsable de Estrategia Macroeconómica y de Grado de Inversión en CreditSights.

En una primera muestra de la influencia del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, el comunicado de la Fed de la semana pasada también se despojó de cualquier orientación prospectiva sobre futuros movimientos de las tasas y se limitó a exponer la decisión y a reafirmar el compromiso de la Fed de mantener “reservas abundantes en el sistema bancario”.

Los operadores de futuros sobre los fondos federales están descontando una probabilidad del 73% de que se produzca una subida de tasas antes de septiembre.

El rendimiento de los bonos a dos años, que suele evolucionar en paralelo a las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, subió 3.61 puntos básicos hasta 4.215% y alcanzó el 4.236%, su nivel más alto desde febrero de 2025.

El rendimiento de los bonos de referencia estadounidenses a 10 años sumó 4.19 puntos básicos, hasta 4.493 por ciento.

La curva de rendimientos entre los bonos a 2 y 10 años se empinó hasta los 28 puntos básicos, tras alcanzar el jueves los 24.2 puntos básicos, el nivel más plano desde marzo de 2025.

El Tesoro subastará esta semana 183,000 millones de dólares en bonos con cupón a corto y medio plazo. Esto incluirá 69,000 millones de dólares en bonos a 2 años el martes, 70,000 millones de dólares en bonos a cinco años el miércoles y 44,000 millones de dólares en bonos a siete años el jueves.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, son una referencia a seguir para determinar las tasas de interés por muchos de los tomadores de deuda de otras partes en el mundo.