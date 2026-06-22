Empresas tecnológicas pierden más de 1 billón de dólares en Bolsa de Nueva York

La caída en las acciones de Alphabet, Amazon y SpaceX, entre otras, este lunes, pesaron sobre el sentimiento del mercado, en un entorno donde los inversionistas evalúan si el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) puede sostenerse frente a mayores necesidades de financiamiento y valuaciones más exigentes.

Tan solo las primeras diez empresas tecnologicas registraron una perdida en valor de capitalización de 1.037 billones de dólares. Las que más perdieron fueron SpaceX (400,622 millones de dólares), Alphabet (224,130 mdd), Amazon (124,782 mdd) y Broadcom (91,441 mdd).

Analistas de Bx+, destacaron que “la jornada cerró con los principales índices accionarios estadounidenses mixtos, relacionado con el mal desempeño de Alphabet, liderando las pérdidas de megacapitales, y de SpaceX, opacando así las esperanzas de que Irán y Estados Unidos se encuentren cada vez más cerca de un acuerdo”.

Agregaron que las importantes caídas de grandes tecnológicas, se vieron motivadas sobre todo por la incertidumbre del mercado sobre la durabilidad y la solidez de la racha que han tenido las tecnológicas relacionadas con la IA.

Importante retroceso

Las acciones de SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e IA artificial, se desplomaron 16.44% y se vendieron en 154.59 dólares, con lo que anotaron su tercera sesión con pérdidas, acumulando una baja de 23.29 por ciento.

No obstante, desde que salió a Bolsa, el pasado 12 de junio a 135 dólares, muestra un incremento de 14.51 por ciento.

Los títulos alcanzaron un máximo histórico de 225.64 dólares por unidad el martes 16 de junio, lo que representó un incremento de 67% desde su OPI.

En cuanto al valor de capitalización, perdió 400,622 millones de dólares para llegar a 2.036 billones y ubicarse como la séptima firma más valiosa del mundo. En el acumulado de estas tres jornadas con caídas, ha borrado 621,944 millones de dólares.

La caída coincidió con el anuncio de la empresa de Elon Musk de su primera oferta de bonos senior no garantizados por hasta 20,000 millones de dólares. “La operación estará destinada principalmente a refinanciar deuda existente y respaldar sus planes de expansión en inteligencia artificial e infraestructura espacial. Aunque la empresa mantiene una robusta posición de efectivo, el mercado reaccionó con cautela ante la expectativa de que el financiamiento mediante deuda desempeñe un papel cada vez más relevante en el fondeo de sus proyectos de largo plazo”, escribieron analistas de GBM Research

Por su parte, los papeles de Alphabet retrocedieron 4.99% a 349.68 dólares, su peor descenso desde el 7 de mayo de 2025, cuando bajaron 7.26 por ciento.

De acuerdo con expertos de Activer, la baja se dio luego de que John Jumper, vicepresidente de Google DeepMind y ganador del Nobel de Química 2024 por su trabajo en AlphaFold, dejará la compañía para unirse a Anthropic.

“La salida del ejecutivo representa una pérdida de talento relevante para Google en un momento en que compite con Anthropic, OpenAI y SpaceX por liderazgo en modelos avanzados y herramientas de programación con IA. El movimiento también refleja la creciente competencia por investigadores clave antes de posibles salidas a Bolsa de varios jugadores de inteligencia artificial”, escribieron.

Por su parte, los papeles de Amazon descendieron 4.75% a 232.79 dólares, su peor resultado intradía desde el 10 de octubre de 2025, cuando bajaron 4.99 por ciento. Ello debido a la presión generalizada de los fondos institucionales que redujeron su exposición en empresas hiperescaladoras de centros de datos.

Broadcom sufrió una caída del 4.54% a 392.04 dólares por unidad, arrastrando consigo a gran parte del sector de semiconductores.