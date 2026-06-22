Haaland guía a Noruega a rendimiento histórico en Mundiales

Por primera vez en su historia, Noruega acumula dos triunfos en una Copa del Mundo. El factor diferencial para lograrlo es Erling Haaland.

El delantero del Manchester City firmó un nuevo doblete para impulsar una victoria por 3-2 sobre Senegal este lunes, ocurrida en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey ante 80,663 espectadores.

Haaland también hizo dos goles en la jornada inaugural del Grupo I. Noruega derrotó 4-1 a Irak en dicho partido y por ello ahora suma seis puntos, además de tener ya asegurado el pase a la ronda de eliminación directa.

La selección de Noruega sólo había participado en tres Mundiales antes de 2026: Francia 1938, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En la primera registró una derrota, en la segunda tuvo un equilibrio entre un triunfo, un empate y una caída, mientras que en la tercera firmó una victoria, dos empates y una derrota.

Al superar a Irak y Senegal en las primeras dos jornadas de 2026, logró la marca inédita de al menos dos triunfos en una Copa del Mundo.

Desarrollo del partido

El partido contra los africanos se complicó en los minutos finales. Noruega se había puesto en ventaja de 2-0 con anotaciones de Marcus Holmgren Pedersen (43’) y Erling Haaland (48’), aunque Ismaïla Sarr descontó para Senegal al 53’.

Holmgren Pedersen aprovechó un error en la salida del capitán senegalés, Kalidou Koulibaly, para quedar solo ante el portero Edouard Mendy y definir.

Luego vino el tercer tanto de Haaland en esta Copa del Mundo, aprovechando un pase filtrado con elegancia de su capitán, Martin Odegaard. El doblete del ‘Androide’ fue por asistencia de Patrick Berg al 58’ y con ello sentenció el partido, a pesar de que Sarr infundió temor con otra anotación al 90+3’.

La mala noticia del partido vino por partida doble. Julian Ryerson, lateral de Noruega, salió por lesión antes del minuto 15. Edouard Mendy, portero de Senegal, también tuvo que abandonar el campo por esa razón en la segunda mitad.

Sin embargo, Noruega ya puede celebrar ser uno de los seis equipos con boleto seguro a dieciseisavos de final, junto a México, Estados Unidos, Alemania, Argentina y Francia.

En el plano individual, Erling Haaland se mantiene en la pelea por la Bota de Oro, que se otorga al máximo anotador. Con cuatro goles, está empatado con Kylian Mbappé (Francia) y a sólo uno de Lionel Messi (Argentina).

Noruega es una de las selecciones que, pese a no ser debutante, en Norteamérica 2026 está disputando su primera Copa del Mundo en el siglo XXI, igual que Haití, Escocia, Irak, Austria y República Democrática del Congo.

Esta es apenas la segunda edición en la que los noruegos logran superar la fase de grupos. La primera fue en Francia 1998, cuando compartieron sector con Brasil, Marruecos y Escocia, aunque fueron eliminados en octavos de final por Italia.

Con Erling Haaland al frente, pero también con una destacada generación que incluye a Martin Odegaard, Alexander Sorloth y Andreas Schjelderup, por mencionar a algunos, las expectativas de Noruega en 2026 son superiores a las de 1998.

Su cierre de fase de grupos luce atractivo contra Francia, el 26 de junio en el Estadio Boston. Ambos llegarán con racha perfecta de seis puntos, aunque por ahora los galos tienen mejor diferencia de goles (+5 contra +4).

Senegal, por su parte, aún tiene posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros lugares, pero deberá vencer a Irak también el 26 de junio en Toronto.

CALIFICADOS A DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

(Hasta el 22 de junio)