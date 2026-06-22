Cereales en la Bolsa de Chicago bajaron por las perspectivas de cosechas

Los futuros del maíz y la soya de Chicago cayeron el lunes debido al descenso de los precios del petróleo y el alza del dólar, mientras que el trigo registró un ligero retroceso ante las buenas perspectivas de cosecha en Rusia y Ucrania, dijeron analistas.

Las abundantes precipitaciones y las temperaturas moderadas en el Medio Oeste de Estados Unidos han frenado los precios del maíz y la soya este mes, aunque los operadores señalan que las condiciones húmedas y el exceso de lluvia podrían empezar a obstaculizar el crecimiento.

Los operadores del mercado esperaban el informe semanal sobre el estado de los cultivos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que incluirá valoraciones del estado de las cosechas incipientes de maíz y soya.

El contrato más activo de maíz en Chicago bajó 6 centavos hasta situarse en 4.1150 dólares el bushel y el contrato más activo de soya bajó 0.25 centavos hasta situarse en 11.4250 dólares el bushel.

La soya recibió cierto apoyo del repunte de los precios del aceite de soya, que siguió la tendencia alcista de otros aceites vegetales.

Los operadores siguen de cerca cualquier indicio de una reactivación de las compras por parte de China.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó la semana pasada la venta de 132,000 toneladas de soya a China para su entrega en la campaña comercial 2026/27, lo que supone la primera compra china hecha pública desde la cumbre de mayo entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. El lunes por la mañana se informó de otra venta de soya a China.

Los precios del crudo cayeron 4% el lunes después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmara que se habían logrado avances en las negociaciones con Irán y que el Estrecho de Ormuz estaba abierto.

Los futuros del maíz y la soya suelen seguir la tendencia del crudo ya que ambos se utilizan habitualmente como materia prima para biocombustibles. El contrato de trigo más activo bajó 5.75 centavos, hasta situarse en 6.0825 dólares por bushel.