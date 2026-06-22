Repunte del PIB dependerá del T-MEC y de proyectos eléctricos: Felipe Juncal, economista de Citi

La economía mexicana experimentará un repunte en su crecimiento hacia el próximo año, aunque éste dependerá en buena medida de que se mantenga sin cambios sustantivos la arquitectura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió el economista para México y Latinoamérica de Citi, Felipe Juncal.

Este escenario sería clave para detonar una mayor inversión productiva, sobre todo si se concretan proyectos estratégicos en sectores como el eléctrico, subrayó.

“Si se materializan proyectos de inversión complementarios en sectores estratégicos como electricidad e infraestructura, esto enviaría una señal muy positiva para la inversión privada y podría acelerar su repunte en la segunda mitad del año”, añadió.

El experto afirmó que el escenario base de los analistas sigue contemplando la continuidad del acuerdo comercial trilateral aun cuando el proceso de revisión mantiene un grado relevante de incertidumbre.

Entrevistado por El Economista, explicó que el pronóstico de Citi para el PIB de México en 2027 es de 2%, ligeramente fuera de la media que traen los analistas encuestados por la firma, que es de 1.8 por ciento.

Dicha expectativa de crecimiento representaría un rebote respecto del 1.1% que anticipan para el PIB de este año y poco más del doble del 0.8% observado en 2025.

Pero aún repuntando quedaría debajo del PIB potencial, tradicionalmente estimado alrededor de 2 por ciento.

“Ya no sabemos si está en 2 por ciento. Hace falta estudiarlo más a fondo porque es posible que hubo un ajuste estructural asociado a la pandemia y es posible que el crecimiento potencial esté por debajo de ese nivel”, señaló.

De acuerdo con el experto, Estados Unidos ha elevado deliberadamente las exigencias en la negociación para ampliar su margen de maniobra sin buscar modificaciones profundas que obliguen a reabrir el tratado en el Congreso de Estados Unidos.

Arbitraje, ancla de confianza

El economista de Citi comentó que las grandes empresas que sí han llegado a México están tomando el tema del arbitraje como una herramienta estratégica para resolver conflictos comerciales fuera del poder judicial.

“Las empresas han podido dar la vuelta (a la reforma al poder judicial) y ahora está muy de moda el arbitraje. Además el gobierno ha intentado dar señales de flexibilizar trámites y como que eso puede, dar confianza en la inversión.

Agregó que si se materializan ciertos proyectos donde se complemente a la inversión privada, en sectores estratégicos como el eléctrico, “también será una muy buena señal para la inversión privada”.

Mundial no levanta economía. Duda para inflación

El experto estimó que la actividad del segundo trimestre estará prácticamente impulsada por las actividades del mundial de futbol. Sin embargo, reconoció que los datos de ocupación hotelera en las tres ciudades que son anfitrionas de la Copa Mundial están registrando números más débiles de lo que se esperaba.

“Como que este rebote del segundo trimestre se pone en duda y significa que pueden continuar moderándose las expectativas”, dijo.

Precisó que en Citi esperan un repunte de 0.8 trimestre a trimestre frente a la caída de 0.6 que vimos en entre enero y marzo.

Comentó que para anticipar el impacto de este episodio mundialista en la inflación, será relevante el dato de la primera quincena de junio, que se divulgará este miércoles.

Los componentes que serán la señal sobre el impacto del mundial en la inflación serán las tarifas aéreas, servicios de hotelería y restaurantes. En Citi esperan una variación de 4.38% en la inflación de este año con una fluctuación de 0.01% en la primera quincena de junio.