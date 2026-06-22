Lenovo impulsa educación STEM y tecnología responsable

La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza se ha convertido en un eje estructural para la operación global de la compañía tecnológica Lenovo, particularmente en América Latina, donde la empresa ha intensificado programas de educación, inclusión digital y reducción de emisiones.

De acuerdo con Alice Damasceno, directora de Ciudadanía Corporativa y Comunicaciones ESG para América Latina de Lenovo, la estrategia de sostenibilidad de la compañía no es reciente, sino que se remonta a más de una década de evolución estructurada.

La ejecutiva explicó que la transición hacia objetivos basados en ciencia se consolidó en 2015 con la adopción de la iniciativa Science Based Targets, mientras que en 2018 se reforzaron acciones de filantropía y se publicó el primer informe de diversidad e inclusión. En 2020, Lenovo estableció un comité ejecutivo de supervisión ESG para coordinar las iniciativas globales.

Uno de los hitos más recientes ocurrió en 2023, cuando la compañía validó sus metas de descarbonización. “Somos el primer fabricante de PCs y smartphones con metas net zero validadas”, subrayó Damasceno, lo que posiciona a la empresa dentro de un grupo reducido de corporaciones con objetivos climáticos verificados externamente.

En materia ambiental, la compañía ha definido una hoja de ruta hacia 2050 basada en la reducción progresiva de emisiones en sus tres alcances. También ha impulsado modelos de economía circular, reutilización de componentes y optimización logística para disminuir su huella de carbono.

En el ámbito social, la estrategia se centra en educación STEM, equidad de género y acceso a tecnología. “Trabajamos para garantizar que todas las personas sean tratadas de manera justa y tengan más oportunidad de tener éxito en un entorno seguro, inclusivo”, señaló la directiva, destacando además el enfoque de gobernanza ética que incluye el uso responsable de inteligencia artificial.

La ejecutiva enfatizó el papel creciente de la IA en la transformación educativa y laboral, además de la necesidad de integrar estas herramientas en procesos de aprendizaje sin desplazar el rol docente.

En cuanto a desafíos regionales, Damasceno advirtió sobre la brecha educativa en matemáticas y el acceso desigual a tecnología, “75% de los estudiantes de 15 años están por debajo del nivel básico de competencia en matemáticas”, un indicador que refuerza la necesidad de inversión en educación digital y científica.

La compañía ha desarrollado programas en México y otros países de la región en colaboración con organizaciones educativas y gobiernos, con el objetivo de capacitar a docentes e impulsar metodologías de enseñanza apoyadas en tecnología e inteligencia artificial.

Lenovo también ha reforzado iniciativas enfocadas en inclusión femenina en tecnología, ante la baja representación de mujeres en áreas STEM en América Latina. Estas acciones buscan ampliar la participación en la industria y reducir sesgos en el desarrollo tecnológico.

Con una estrategia que integra sostenibilidad, educación e innovación, la compañía busca consolidar un modelo corporativo en el que el crecimiento tecnológico esté alineado con objetivos sociales y ambientales de largo plazo.