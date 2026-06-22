Limón persa: alta calidad que impulsa la economía de Yucatán

México se ha consolidado como uno de los países más importantes en el mercado mundial del limón, no solo por su volumen de producción, sino por su liderazgo en exportaciones y su impacto económico en diversas regiones del país.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT, último dato), México se ubicó en segundo lugar entre los principales productores de limón y lima a nivel mundial, después de la India y China.

La producción nacional llegó a 3.2 millones de toneladas, lo que posicionó al país como un proveedor clave en el mercado internacional y las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estiman que la producción podría alcanzar el nivel de 3.5 millones de toneladas al cierre de 2025.

En materia de exportaciones, más del 70% se destinan a Estados Unidos, lo que ha permitido que el limón se convierta en uno de los productos agroalimentarios más dinámicos dentro de la balanza comercial del país.

En el contexto nacional, los estados de Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Colima, Tamaulipas y Yucatán concentran el 83.6% de la producción de limón.

En 2025, Yucatán, como entidad emergente, ocupó el sexto lugar en la producción con 111,500 toneladas, teniendo un crecimiento sostenido del sector e impactando significativamente en el desarrollo económico estatal.

Sin embargo, el crecimiento de la red de valor del limón, enfrenta retos importantes, como la volatilidad de precios, problemas fitosanitarios y la necesidad de fortalecer la tecnificación y certificación de empaques, para cumplir con estándares internacionales.

La producción de limón en Yucatán está enfocada principalmente en la variedad persa, el 68.8% de la producción estatal está concentrada en seis municipios, en orden de importancia, el primer lugar lo ocupa Oxkutzcab con una producción de 30,400 toneladas, Ticul, 11.8; Dzán, 10.1; Muna, 9.3; Akil, 8.3 y Maní, 6.5.

Cabe destacar que en los últimos cinco años, la producción en Yucatán ha mostrado una tendencia al alza, con un crecimiento del 14.9% en términos nominales­.

De acuerdo con Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a enero de 2026, en Yucatán se registraron 16 empaques certificados para la exportación de limón persa, algunos de estos con infraestructura, capacidad instalada y certificaciones que les permite llegar actualmente al mercado de Estados Unidos, y otros por expandirse al mercado asiático y europeo.

Dicha expansión contribuirá al crecimiento económico estatal, atracción de inversión, generación de empleos y beneficios directos para los productores vinculados y la población en general de algunos municipios del estado.

Derivado de lo anterior, se identifican áreas claves para fortalecer la proveeduría como: la adopción de un paquete tecnológico en el manejo integral de cultivo y nutrición, así como asesoría técnica para la cosecha y postcosecha. Asimismo, se requiere formalizar relaciones comerciales y mejorar el acceso al financiamiento.

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por su parte, se encuentra impulsando el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que representa una oportunidad estratégica para Yucatán, para aprovechar el potencial del estado en la producción de limón persa, así como las ventajas comparativas como es la ventana comercial en los meses de menor producción en el resto del país, a través de capacitación, acompañamiento técnico y acceso al financiamiento, se sentarán las bases para mejorar la calidad productiva, aumentar el volumen de producción, reducir riesgos e integrar a los productores a un comercio formal para mejorar la economía de sus familias.

Asimismo, se contribuirá al fortalecimiento institucional mediante la inclusión financiera, generación de empleos locales, impactando favorablemente en lo económico, social y ambiental.

En este contexto, la participación de FIRA a través de programas de desarrollo de proveedores representa una estrategia clave para fortalecer la competitividad del sector limonero, al integrar a pequeños productores en cadenas de valor orientadas a la comercialización y exportación, así como contribuir al desarrollo económico y social de los pequeños productores de limón persa en Yucatán.

Impactando así, directamente en el objetivo prioritario Institucional de FIRA que es “expandir la inclusión financiera en el sector agroalimentario, forestal y del medio rural, con énfasis en grupos vulnerables procurando condiciones para la igualdad sustantiva”.

*María Fernanda Reynaga Gómez es promotora en la agencia FIRA en Mérida. “La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA”.