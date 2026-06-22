Oro subió; optimismo sobre la paz hizo bajar al petróleo

El oro se fortaleció el lunes, recuperándose del mínimo de más de una semana de la sesión anterior, tras los avances positivos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que hacían bajar al petróleo, lo que atenuaba la preocupación por la inflación.

El oro al contado ganó 0.4%, a 4,174.9 dólares por onza, después de tocar el viernes su nivel más bajo desde el 11 de junio, mientras que los futuros en Estados Unidos para entrega en agosto cayeron 1.2%, a 4,193.9 dólares.

“Los precios de la energía seguirán siendo un factor clave a corto plazo para el sector de los metales preciosos”, afirmó Ole Hansen, analista de Saxo Bank. “Observamos que las accidentadas negociaciones que se están llevando a cabo en Suiza entre Estados Unidos e Irán siguen apuntando hacia un acuerdo que, en esencia, añadiría nuevos barriles de crudo al mercado, lo que ejercería presión sobre los precios del crudo y beneficiaría al oro”, añadió Hansen.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las conversaciones con los responsables iraníes en Suiza habían sentado una “buena base” para un acuerdo de paz definitivo, a pesar de la tensión en torno al Estrecho de Ormuz y al Líbano. Los futuros del crudo Brent cayeron más de 3% tras el anuncio.

En el ámbito de la política monetaria estadounidense, los operadores ven ahora un 90% de probabilidades de una subida de las tasas de interés en diciembre, frente al 61% anterior a la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch.

A pesar de su reputación como cobertura frente a la inflación, el oro tiende a perder atractivo cuando suben las tasas de interés, ya que no genera rendimiento y resulta menos atractivo en comparación con las inversiones que devengan intereses.

Bank of America señaló en una nota el viernes que su objetivo de precio para el oro de 6,000 dólares por onza parece poco probable.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 0.5%, a 65.24 dólares por onza; el platino avanzó 0.1%, a 1,666.45 dólares; y el paladio bajó 0.5%, a 1,251.92 dólares.

Cobre ganó

Los precios de los metales industriales subieron impulsados por el optimismo de que las conversaciones iniciales entre Estados Unidos e Irán podrían allanar el camino para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres ganó 0.3%, a 13,635 dólares por tonelada. Los precios de este metal, que los inversionistas utilizan como indicador de la salud económica, han subido más de 15% desde el 23 de marzo.

Funcionarios estadounidenses e iraníes lograron “avances alentadores” al acordar una hoja de ruta de 60 días para poner fin a la guerra, según informaron los mediadores.