S&P 500 y Nasdaq caen presionados por Alphabet y otras grandes tecnológicas

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja, arrastrados por la caída de acciones tecnológicas, entre ellas Alphabet, mientras los inversionistas evaluaban la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 perdió 0.37% a 7,472.79 puntos y el Nasdaq Composite tecnológico descendió 1.32% a 26,166.60 unidades. Por el contrario, el Promedio Industrial Dow Jones, subió 0.29% a 51,712.71 puntos.

Para expertos de Banamex, los principales índices de Wall Street iniciaron la semana con movimientos mixtos. “El descenso es debido a una toma de utilidades de emisoras de gran capitalización tras el optimismo que han reflejado las emisoras relacionadas a la Inteligencia Artificial durante las últimas semanas”.

Agregaron que los inversionistas siguen atentos a los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, “las cuales han contribuido a una disminución en los precios del petróleo y menores presiones inflacionarias. Asimismo, el mercado sigue evaluando las implicaciones de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el cambio de las proyecciones económicas para el resto del año”.

Alphabet sufrió una fuerte caída, mientras que Meta, Amazon y Microsoft también registraron descensos. "Se trata de un sector muy impulsado por la confianza del mercado y el grupo tiende a evolucionar al unísono en el día a día", dijo Bill Northey, director sénior de Inversiones de US Bank.

La próxima prueba para el repunte serán los resultados trimestrales de Micron Technology que se publicarán el miércoles. Las acciones del fabricante de chips de memoria han subido casi 300% este año.

En este contexto, 6 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo.

Energía (+0.6%) registró el mayor avance, impulsada por Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips. En industriales (+0.5%) siguió esta tendencia, apoyado principalmente por Caterpillar, Quanta Services e Eaton. Salud (+0.4%) avanzó de la mano de AbbVie, Johnson & Johnson y UnitedHealth Group. (Con información de agencias)