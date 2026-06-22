Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos del martes 23 de junio

Este martes se realizará el día 13 de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, en el cual los Grupos K y L buscarán su avance en esta justa deportiva que poco a poco va desvelando a quienes clasificarán a dieciseisavos de final.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Esta edición del Mundial 2026 se desarrolla en 16 ciudades con la participación de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Te compartimos cuáles serán los partidos de la Copa Mundial que se jugarán este martes 23 de junio:

Portugal vs. Uzbekistán

Este martes arrancará a las 11:00 am (tiempo del centro de México) con el encuentro entre Portugal y Uzbekistán.

En la segunda jornada del Grupo K del Mundial, la selección portuguesa busca sumar su primer triunfo y despejar las dudas de su debut para no renunciar pronto a su papel de favorita, ante un equipo asiático obligado a no perder para mantener opciones reales de continuar en el torneo.

El de Portugal, junto al de España, fueron los estrenos, en forma de empate, más sorprendentes en la cita mundialista, al rebajarse considerablemente las expectativas que rodeaban a un combinado luso que goza de una de las mejores generaciones de su historia.

Los entrenados por el español Roberto Martínez no pudieron pasar del empate (1-1) ante la República Democrática del Congo, después de un inicio de encuentro atractivo y que les permitió adelantarse con el gol de Joao Neves, del Paris Saint-Germain, pero tras el cual se diluyeron dando alas a los africanos, que rascaron un punto a una de las grandes candidatas a levantar el trofeo.

En tanto, Uzbekistán tiene el peor ranking del Grupo K, fuera del top 50 y es debutante en un Mundial. Aparentemente, posee menos recursos que RD Congo y no debería presentar demasiados obstáculos para una selección portuguesa que, además, tiene la obligación de ganar para no jugarse su clasificación en la última jornada ante la actual líder, Colombia.

Los uzbekos, guiados por el técnico Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006 con Italia, debutaron con personalidad ante el combinado cafetero, incluso lograron igualar el encuentro a la hora de juego, pero los errores de novato tuvieron más peso que la solidez de esa selección que se mantuvo invicta en la fase de clasificación y que solo perdió contra la Catar de Julen Lopetegui en los últimos tres años.

La concentración y la presión en el bando portugués deben ser sus grandes aliadas para mantener intacto el objetivo de colarse, al menos, como una de las mejores terceras, para lo que necesita puntuar este martes, ya que perder podría incluso dejarles eliminados según resultados de terceros.

Posibles alineaciones de Portugal y Uzbekistán:

Portugal : Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceiçao, Cristiano Ronaldo y Neto.

: Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceiçao, Cristiano Ronaldo y Neto. Uzbekistán: Yusupov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Sayfiev; Fayzullaev, Shomurodov y Khamdamov.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR).

Jalal Jayed (MAR). Estadio : NRG Stadium de Houston (Estados Unidos).

: NRG Stadium de Houston (Estados Unidos). Fecha y hora: Martes 23 de junio a las 11:00 am (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Portugal vs. Uzbekistán?

Los fanáticos podrán seguir este partido en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Inglaterra vs. Ghana

La selección de Inglaterra, liderada por el delantero Harry Kane, se enfrentará este martes a las 2:00 pm (tiempo del centro de México) en Boston a Ghana en la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido en el que podría decidirse el primer puesto entre ambos conjuntos del Grupo L y el pase a los dieciseisavos de final.

En el Gillete Stadium, feudo de los New England Patriots de la NFL, la subcampeona de Europa afrontará el partido clave contra la selección africana para conseguir el pase a la siguiente ronda como primera de grupo, después de vencer a Croacia (4-2) en Dallas en un partido atractivo para el espectador neutral, donde sus principales estrellas, Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, brillaron a la altura de la exigencia de estas citas.

Pese a la cantidad de pólvora que dispone el conjunto entrenado por el alemán Thomas Tuchel, el equipo dejó serias dudas en la faceta defensiva por los dos tantos encajados.

Ghana, en el puesto 65 del ranking FIFA, se impuso por la mínima (1-0) a Panamá en su último partido en Toronto (Canadá), después de marcar el centrocampista Caleb Yirenkyi en el descuento y desatar la locura en los aficionados africanos que se encontraban en el estadio.

Carlos Queiroz, exentrenador del Real Madrid en la temporada 2003-04, intentará alargar la aventura de Ghana en su quinto Mundial como seleccionador. Las 'Estrellas Negras' depositan su confianza en el portugués para intentar alcanzar el objetivo de igualar su mejor participación en el torneo, los cuartos de final de Sudáfrica 2010, cuando quedaron eliminados en los penaltis ante Uruguay.

Posibles ailneaciones de Inglaterra y Ghana:

Inglaterra : Pickford; James, Konsa, Stones, O'Reilly; Declan Rice, Anderson, Bellingham; Madueke, Harry Kane y Rashford.Ghana

: Pickford; James, Konsa, Stones, O'Reilly; Declan Rice, Ghana: Zigi; Adjetey, Mensah, Opoku, Senaya; Yirenkyi, Semenyo, Owusu; Ayew, Sulemana y Nuamah.

Árbitro : Said Martínez (HON).

: Said Martínez (HON). Estadio : Boston.

: Boston. Fecha y hora: Fecha y hora: Martes 23 de junio a las 2:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Inglaterra vs. Ghana?

Los aficionados podrán disfrutar de este juego a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Panamá vs. Croacia

Las selecciones de Croacia y Panamá jugarán este martes a las 5:00 pm (tiempo del centro de México) en Toronto, Canadá, en un partido en el que ambos equipos están obligados a ganar para evitar que se complique su futuro mundialista.

El siempre competitivo combinado balcánico, finalista en Rusia 2018 y tercer clasificado en Catar 2022, no pudo empezar con buen pie su aventura en Norteamérica. En su debut en Texas, sucumbió ante Inglaterra (4-2) a pesar de que consiguió neutralizar en dos ocasiones las ventajas británicas antes del descanso con tantos de Martin Baturina y Petar Musa.

Ahora, los croatas llegan a la segunda cita casi sin margen de error pero confiados en que la derrota frente a Inglaterra haya sido solo un tropiezo en el camino.

Mientras, Panamá, dirigida por el español de origen danés Thomas Christiansen, se presenta en el duelo en el BMO Field de Toronto dispuesta a dar la campanada para tratar de sobrevivir en su segunda participación en la Copa del Mundo. En su anterior aventura, en 2018, se quedó en la fase de grupos.

Igual que Croacia, los 'Canaleros' cayeron en su estreno la semana pasada ante Ghana (1-0), donde solo un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95 les hizo hincar la rodilla. Ahora, el equipo recupera al centrocampista Adalberto Carrasquilla para, en los dos partidos que restan de primera fase, tratar de conquistar el primer triunfo mundialista de su historia.

Posibles alineaciones de Panamá y Croacia:

Panamá : Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Harvey, Bárcenas; Martínez, Rodríguez y Waterman.

: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Harvey, Bárcenas; Martínez, Rodríguez y Waterman. Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic, Perisic; Baturina, Sucic y Budimir.

Árbitro : Pierre Atcho (GAB).

: Pierre Atcho (GAB). Estadio : Toronto.

: Toronto. Fecha y hora: Martes 23 de junio a las 5:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde ver el partido Panamá vs. Croacia?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Colombia vs. RD Congo

La selección de Colombia se enfrentará a la de República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K, partido en el que un triunfo dará a los 'cafeteros', guiados por un enchufado Luis Díaz, el billete a los dieciseisavos de final, ante un equipo africano con confianza y opciones tras su optimista debut mundialista más medio siglo después.

El combinado entrenado por Néstor Lorenzo estuvo a la altura en su estreno en este Mundial 2026, al vencer por 1-3 a la asequible Uzbekistán, gracias a un Luis Díaz excelso que marcó uno de los tres goles -los otros fueron obra de Daniel Muñoz y Jaminton Campaz- y asistió en otro, y quiere seguir marcando el ritmo del conjunto sudamericano.

Colombia se confirmó en esa primera jornada como una de las selecciones preparadas para llegar lejos.

En el otro lado, una RD Congo que vuelve a saborear un Mundial 52 años después y está dispuesta a no pasar de puntillas por el torneo. El conjunto africano se estrenó ante la poderosa Portugal, pero sorprendió con un planteamiento fuerte atrás que neutralizó la capacidad ofensiva lusa, mientras se hizo fuerte a balón parado -así fue el gol de Yoane Wissa, el primero del país en una Copa del Mundo- y en rápidas transiciones.

Los 'Leopardos' no vienen de paseo y saben que rendir y dar otro golpe en el duelo ante Colombia les daría incluso opciones de avanzar a los cruces como una de las dos mejores selecciones del grupo.

Posibles alineaciones de Colombia y RD Congo:

Colombia : Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta, James; Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta, James; Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz. RD Congo: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; E. Kayembe, Motoussamy, Mukau; Wissa y Bakambu.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Estadio: Akron de Guadalajara (México).

(México). Fecha y hora: Martes 23 de junio a las 8:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde ver el partido Colombia vs. RD Congo?

Este juego podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).