Esquemas de diálogo circular

Una onza de acción vale una tonelada de teoría. Ralph Waldo Emerson

Lejos de los contrastes con una realidad que abruma a varios sectores productivos del país, hoy la protesta social se ha ido saliendo de su cauce natural, de los canales naturales de comunicación, esos que eran la salvaguarda de las definiciones políticas y el escaparate para mostrar músculo.

Son tiempos de definiciones electorales, y lo han sido por siempre, desde la toma de protesta, asumir un encargo público de un nivel considerable, en los tres poderes de la Unión, hasta quienes como coloquialmente se afirma, nadan de muertito en los sótanos de la indiferencia.

Valores que se han ido perdiendo, en la llana colocación de los incondicionales, sumados además a ello la ignorancia de las responsabilidades no leídas y la nula experiencia para dar respuestas puntuales a lo que la mayoría no desconoce, una descomposición social e indiferencia hacia 2027.

No estamos lejos de los Estados Unidos en esta lucha sorda por el poder político, todo lo que les representa a los poderosos empresarios, quienes tienen que sortear hoy la calamidad de la rendición de cuentas vía impuestos, y la soga que llegó a sus cuellos con la amenaza real de congelación de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera sin juicio previo.

Volvamos al tema del extravío de esos esquemas básicos de diálogo circular, donde estamos viendo una película diferente, a pesar de que son casi los mismos del pasado reciente, quienes montan un escenario para intentar cambiar el curso de lo más notorio que incide en la realidad, la percepción social.

Se nota un desorden en la agenda de la política interior, porque la recomendación solo le alcanza para salir a cuadro, su discurso desde Bucareli no llega a los sectores productivos, a los transportistas, maestros, madres de desapariciones sin respuesta, y todo aquel que utiliza el grito y el sombrero como símbolo de desaprobación.

Por ello las listas con fotografías que ya están circulando, de los posibles 17 aspirantes a los gobiernos estatales, que estarán en disputa en lo que resta de este año y hasta la elección en junio, dentro de catorce meses, se centra en quienes han salido menos favorecidos con la opinión de ese sector social que critica con argumentos y razones; el campo mexicano está colapsando; los precios de la canasta básica al alza sin freno.

Las vacaciones de los niños y los jóvenes estudiantes de este país han dado paso a una tregua, que ha sido rota por la falta de liderazgos, con cierres de carreteras, bloqueos y más; solo les preocupa lo que se diga en Palacio Nacional al día siguiente, incapaces de ambos lados, de permitirse llegar a acuerdos para no vulnerar la seguridad en la cual sí se trabaja todos los días, por un gabinete comprometido con su jefa política.

Mucho por hacer en el quehacer de la transformación con otros matices, en ese necesario paso al segundo piso, sin menoscabar la atención a lo sustantivo, donde lo electoral preocupa, por el desgaste de las palabras en contraste con los hechos; sumados a la de la jefa de gobierno impuesta en la capital, que no quiere malas noticias.

ENTRE LÍNEAS

Semana de definiciones de guerra, en esa ignorancia de no saber, en la medición real de fuerzas discordantes, quien gana y quien pierde entre un Israel vulnerado en su territorio, hasta los Estados Unidos en la amenaza latente pero sin fecha de caducidad para el conflicto alargado.