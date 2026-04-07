Peso mexicano se aprecia marginalmente frente al dólar en mercado cauteloso por Oriente Medio

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local oscila con cambios marginales en un mercado cauteloso, cerca expirar el plazo que dio el presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7493 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.7669 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significo para el peso una ganancia de 1.76 centavos, equivalentes a 0.10 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.8014 unidades y un nivel mínimo de 17.7077. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, perdía 0.09% hasta 99.89 unidades.

"Hoy el peso presenta una mejora marginal, impulsada por la debilidad del dólar, mientras los inversionistas esperan una respuesta de Irán antes de que venza el plazo límite establecido por Trump para un ataque a las instalaciones energéticas", explicó Monex en un reporte.

Trump amenazó con "desatar el infierno" sobre Irán si no abre el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio del petróleo, antes de las 20:00 horas ⁠del este de Estados Unidos. Los precios de la referencias del crudo suben, mientras el mercado vive horas de tensión.

"Los mercados enfrentan alta volatilidad ante señales mixtas entre negociación y escalada en el conflicto con Irán. La evolución del conflicto será clave para la dirección de los activos", escribió en una nota Felipe Barragán, analista de mercados financieros del broker Pepperstone.