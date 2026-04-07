Clōe lanza colección con Ricardo Cavolo y apuesta por diseño de autor

Clōe, marca mexicana, presentó una nueva colección junto al artista español Ricardo Cavolo en el marco de la décima edición de Clōe Gallery, la plataforma con la que la marca ha buscado vincular arte y diseño en su portafolio de accesorios. El dato central del lanzamiento es que, de acuerdo con la propia firma, se trata de la primera colaboración internacional dentro de este proyecto, que durante años había trabajado con artistas mexicanos.

En entrevista con El Economista, Ricardo Cavolo comentó que en Gallery, el objetivo es que "el artista debe crear una obra y adaptar esa obra en una serie de piezas, en diferentes bolsos".

En esta edición, la propuesta de Cavolo partió de una idea: convertir el bolso en una especie de amuleto. El artista explicó que buscaba una pieza que acompañara a la persona al salir de casa y llegar a su destino, fuera el trabajo, un viaje o cualquier trayecto cotidiano. Ese punto conceptual ordenó toda la colección.

Yo quería convertir el bolso en una especie de amuleto que te ayude a salir a la calle y llegar a tu destino, ya sea un viaje o el trabajo", dijo Ricardo Cavolo, artista español.

Cavolo eligió a los pájaros como elemento central. El artista los relaciona con migración, orientación y movimiento; los entiende como figuras que saben a dónde ir y que no se pierden. A partir de ahí sumó flores para enriquecer visualmente la composición y construir un lenguaje más flexible sobre cada bolso. El resultado no responde sólo a una decisión estética: también resuelve una necesidad de adaptación del arte al producto.

El diseño de Cavolo se basa en pájaros, una figura que relaciona con migración, orientación y movimiento.Foto: Cortesía

¿Quién es Cavolo?

Ricardo Cavolo es un artista e ilustrador español, radicado en Barcelona, reconocido por un estilo visual muy identificable que mezcla referencias de arte folk, tatuaje tradicional, imaginería religiosa europea y artes tribales. Su trabajo suele centrarse en contar historias a través de personajes, símbolos y composiciones de fuerte carga narrativa.

Además de obra personal, ha desarrollado murales, exposiciones, ilustraciones, publicaciones y colaboraciones con marcas de moda y diseño en distintos países. En su sitio oficial aparecen trabajos y colaboraciones con firmas como Bally, Zara, Mercedes-Benz, Starbucks, Chiquita, Gucci y Alexander McQueen.

También ha publicado libros como Jamfry (2019), Amarillo (2021), 101 Artists to Listen to Before You Die y 101 Movies to Watch Before You Die, lo que muestra que su trabajo no se limita a la moda o la ilustración comercial, sino que también se mueve en el terreno editorial y autobiográfico.

Arte aplicado

Cavolo explica que desde el inicio sabía que su obra sería trasladada a distintos bolsos, por lo que necesitaba elementos orgánicos que pudieran crecer, reducirse o repetirse sin desajustar la composición. "Un retrato, habría resultado más complejo; en cambio, pájaros y flores permiten encajar mejor en superficies, tamaños y formatos distintos. Esa decisión ayudó a construir una colección pensada desde el objeto, no sólo desde la ilustración".

La marca sostiene que esta línea conserva siluetas clásicas y usables de Clōe, pero respetando la esencia de la obra del artista. Ahí está una parte relevante del lanzamiento: no se presenta como una simple licencia gráfica, sino como una colaboración que busca mantener la propuesta visual del creador dentro de un producto comercial.

Colección Gallery

En conversación con Fidel González, gerente de Relaciones Públicas de Clōe, dijo que las colecciones Gallery se distinguen del resto de sus colaboraciones porque no parten de una licencia, una alianza comercial o un creador de contenido, sino de la propuesta propia de cada artista invitado. Bajo ese esquema, cada edición adquiere una identidad particular, marcada por el lenguaje visual, la técnica y la visión de quien interviene la colección.

Sobre la colaboración con Ricardo Cavolo, González señaló que se trata de una edición especialmente relevante para la firma, al ser la primera vez que invitan a un artista internacional dentro de este proyecto. "La colección mantiene el saber hacer de la marca en siluetas clásicas y funcionales, pero integrando la esencia del pintor de manera respetuosa". Según explicó, el objetivo no fue adaptar la obra del artista a la fuerza, sino trasladarla al producto conservando su propuesta visual y dando lugar a una colaboración fiel a su identidad creativa.

Clōe Gallery surgió hace alrededor de una década como una vía para fortalecer su relación con el arte y proyectar esa conversación dentro del diseño de producto. Cada colaboración funciona como una intervención autoral aplicada a siluetas comerciales, con una salida amplia en más de 120 puntos de venta.