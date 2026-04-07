Greer asegura que las negociaciones del T-MEC podrían prolongarse más allá del 1 de julio

Estados Unidos ⁠intentará resolver tantos problemas como sea posible ⁠del acuerdo comercial con ⁠México y Canadá antes del 1 de julio, pero es probable que las negociaciones para reequilibrar el T-MEC continúen más allá de esa fecha límite, dijo la mañana de este martes el representante comercial Jamieson Greer.

El funcionario señaló que es posible que Estados Unidos tenga que tomar medidas para salir del ⁠pacto comercial de Norteamérica ⁠a ⁠fin de continuar con ⁠esas negociaciones.

Afirmó que el presidente Donald Trump "ha dejado claro que no está satisfecho con muchos de los resultados del T-MEC", entre ellos el aumento significativo de las importaciones de automóviles procedentes de México, y de acero y aluminio de ambos países.

Agregó que, si bien el acuerdo —que Trump aprobó en 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994— tiene aspectos valiosos, será necesario establecer protocolos estadounidenses separados para México y Canadá debido a sus diferencias comerciales.

Aunque el USTR ya ha iniciado las negociaciones con México, es probable que las conversaciones ⁠con Canadá comiencen en mayo.

El 1 ⁠de julio, los tres ⁠países deben aprobar la renovación del actual acuerdo o manifestar su intención ⁠de salir del pacto, un proceso que lleva 10 años, pero que permitiría ganar tiempo para introducir modificaciones.

"Así que creo que probablemente no vamos a resolver todas las cuestiones antes del 1 de julio", dijo Greer, añadiendo que el USTR trabajaría para resolver todo lo posible antes de esa fecha.

También dijo que tendría ⁠que notificar al Congreso las intenciones del Gobierno respecto al acuerdo antes del 1 de junio.